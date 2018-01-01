вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Ковельський ресторан показав, як вандал трощить ліхтар

Ковельський ресторан показав, як вандал трощить ліхтар
Один із ковельських ресторанів опублікував відео, як вандал трощить ліхтар.

Відео оприлюднили на сторінці закладу у соціальній мережі Facebook.

«Ми захоплюємось великими містами, іншими країнами, їх гарними ландшафтами, чистотою вулиць... Але чому ми не можемо мати цього у нас? Адже, чи гарне та чисте місто, не залежить від його розміру та кількості населення. Наша мережа має велике бажання допомагати робити наше місто кращим, гарнішим, сучаснішим... Ми докладаємо зусиль, але.... Навіщо робити так, як чоловік на відео? Жителі міста, ми маємо величезне прохання до всіх - давайте шанувати та берегти те, що надбано... тільки від нас, від кожного особисто залежить наше майбутнє, те, в якому місті, в яких умовах будемо жити ми та наші діти...» - йдеться в коментарі на відео.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вандал, Ковель
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 2
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
на міце ліхтаря його би голову і щоб всі так робили як він
Відповісти
Поруч їде по дорозі автомобіль, невже не можна було цього неадеквата «навчити» гарних манер!!! Викликати поліцію і щоб трошки відпрацював на благо міста!!! Треба присікати самим такі вчинки, якщо ми хочемо жити краще!!!
Відповісти
Вибір редактора
Мерії запропонували альтернативу «Луцьким ринкам»
Маніпулюють та обманюють. Підприємець «розгромила» створення КП «Луцькі ринки»
Службове розслідування щодо Палиці: результати приховують від громади?
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чоловіка з наркотиками патрульним «здав» небайдужий перехожий
Сьогодні, 22:25
Десятки волинян «погоріли» на сумнівній риболовлі
Сьогодні, 22:10
Ковельський ресторан показав, як вандал трощить ліхтар
Сьогодні, 21:50
У водіїв, які перетинали залізничний переїзд на червоне, забрали права
Сьогодні, 21:24
Волинська журналістка звинувачує поліцію у перешкоджанні
Сьогодні, 21:15
Схожі новини
У місті на Волині встановили «частковий» карантин У місті на Волині встановили «частковий» карантин
Сьогодні, 16:43
Затримали волинянина з «порошком» у кишені. ФОТО. ВІДЕО Затримали волинянина з «порошком» у кишені. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 13:09
У Ковелі виявили авто з «лівими» документами У Ковелі виявили авто з «лівими» документами
Сьогодні, 12:03
ТОП-5 цікавинок про ковельську «патрульку» ТОП-5 цікавинок про ковельську «патрульку»
06 лютий, 12:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Ніколи не забуду, як пахне обгорілий бетон», - волинський «кіборг» Юрій Величко
Сьогодні, 09:08
 2
На трасі Луцьк-Ковель поліція зловила крадіїв труб. ФОТО
Сьогодні, 17:44
 1
Де купити приміщення під бізнес у Луцьку? Обирай ЖК «Юпітер»*
Сьогодні, 14:13
 1
Жити яскраво: показали, як зводять «карамельний» житловий комплекс у Луцьку*
Сьогодні, 12:51
 1
У Луцьку народний депутат розповість, як бути успішним в Україні
Сьогодні, 10:08
 1
Медіа
відео
1/8