Ковельський ресторан показав, як вандал трощить ліхтар

Один із ковельських ресторанів опублікував відео, як вандал трощить ліхтар.Відео оприлюднили на сторінці закладу у соціальній мережі Facebook.«Ми захоплюємось великими містами, іншими країнами, їх гарними ландшафтами, чистотою вулиць... Але чому ми не можемо мати цього у нас? Адже, чи гарне та чисте місто, не залежить від його розміру та кількості населення. Наша мережа має велике бажання допомагати робити наше місто кращим, гарнішим, сучаснішим... Ми докладаємо зусиль, але.... Навіщо робити так, як чоловік на відео? Жителі міста, ми маємо величезне прохання до всіх - давайте шанувати та берегти те, що надбано... тільки від нас, від кожного особисто залежить наше майбутнє, те, в якому місті, в яких умовах будемо жити ми та наші діти...» - йдеться в коментарі на відео.