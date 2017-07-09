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Десятки волинян «погоріли» на сумнівній риболовлі

Десятки волинян «погоріли» на сумнівній риболовлі
Працівники Волинського рибоохоронного патруля спільно із громадськими інспекторами, працівниками поліції та екологічної інспекції провели 34 рибоохоронних рейди. В рамках проведених заходів викрито 75 порушень та затримано 68 порушників правил рибальства.

Про це повідомили в управлінні Держрибагентства в області.

З виявлених порушень 14 були грубими, тобто з використанням заборонених знарядь лову. Також зафіксовано 7 порушень під час незаконного збуту риби, 1 – під час продажу заборонених знарядь лову та 46 порушень любительського рибальства. Складено 7 безгосподарських актів згідно яких вилучено 46 заборонених знарядь лову.

«В ході проведених спецоперацій патрульні вилучили у браконьєрів 14,8 кілограма риби та 23 заборонених знаряддя лову. Найпоширенішим незаконним знаряддям лову серед рибалок були сітки, їх було вилучено 22 одиниці, а також колюче знаряддя лову – острогу. Накладено штрафів на 1938 гривень», – заявили в Управлінні Держрибагентства у Волинській області.

До судів направлено 22 справи для вирішення питання про притягнення порушників до адміністративної відповідальності згідно з чинним законодавством.


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Теги: рибалка, Волинь
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