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Чоловіка з наркотиками патрульним «здав» небайдужий перехожий

Чоловіка з наркотиками патрульним «здав» небайдужий перехожий
Екіпаж патрульних у Ковелі відреагував на звернення небайдужого громадянина, який вказав на особу з, можливо, наркотичними речовинами.

Дана інформація невдовзі підтвердилась, - повідомили в управлінні патрульної поліції Волинської області.

32-річного чоловіка патрульні перевірили і виявили при ньому паперовий згорток з рослинною речовиною зеленого кольору в подрібленому стані, схожою на наркотичну, а також скляний посуд з порошкоподібною речовиною білого кольору й таблетку невідомого походження синьо-рожевого кольору.

Поліцейські забезпечили охорону місця події і викликали слідчо-оперативну групу.

Це вже третє виявлення патрульними речовин, схожих на наркотичні, у Ковелі від початку несення служби.

Чоловіка з наркотиками патрульним «здав» небайдужий перехожий
Чоловіка з наркотиками патрульним «здав» небайдужий перехожий

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Теги: наркотики, Волинь
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