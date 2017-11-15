Чоловіка з наркотиками патрульним «здав» небайдужий перехожий
Сьогодні, 22:25
Екіпаж патрульних у Ковелі відреагував на звернення небайдужого громадянина, який вказав на особу з, можливо, наркотичними речовинами.
Дана інформація невдовзі підтвердилась, - повідомили в управлінні патрульної поліції Волинської області.
32-річного чоловіка патрульні перевірили і виявили при ньому паперовий згорток з рослинною речовиною зеленого кольору в подрібленому стані, схожою на наркотичну, а також скляний посуд з порошкоподібною речовиною білого кольору й таблетку невідомого походження синьо-рожевого кольору.
Поліцейські забезпечили охорону місця події і викликали слідчо-оперативну групу.
Це вже третє виявлення патрульними речовин, схожих на наркотичні, у Ковелі від початку несення служби.
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Дана інформація невдовзі підтвердилась, - повідомили в управлінні патрульної поліції Волинської області.
32-річного чоловіка патрульні перевірили і виявили при ньому паперовий згорток з рослинною речовиною зеленого кольору в подрібленому стані, схожою на наркотичну, а також скляний посуд з порошкоподібною речовиною білого кольору й таблетку невідомого походження синьо-рожевого кольору.
Поліцейські забезпечили охорону місця події і викликали слідчо-оперативну групу.
Це вже третє виявлення патрульними речовин, схожих на наркотичні, у Ковелі від початку несення служби.
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