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«Привіт» від лучан: сміття обабіч вулиці

«Привіт» від лучан: сміття обабіч вулиці
Мешканці вулиці Ковельської у Луцьку сумнівно відзначилися, виставивши пакети зі сміттям обабіч дороги.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.

«Ось такий «привіт» передають усім лучанам та гостям міста мешканці вулиці Ковельської, 130. Виставити тут пакети зі сміттям обабіч дороги – це, наче, сказати добрий ранок перехожим», - йдеться у повідомленні.

Муніципали заявили: «Соромно за таких людей. Шкода, що сусіди, в яких сміття стоїть «під носом» ніяк не реагують та не провчать знахабнілих громадян».

Інспектори департаменту цілий день чергували та штрафували порушників



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Теги: сміття, Луцьк
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