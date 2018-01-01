«Привіт» від лучан: сміття обабіч вулиці

Мешканці вулиці Ковельської у Луцьку сумнівно відзначилися, виставивши пакети зі сміттям обабіч дороги.Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.«Ось такий «привіт» передають усім лучанам та гостям міста мешканці вулиці Ковельської, 130. Виставити тут пакети зі сміттям обабіч дороги – це, наче, сказати добрий ранок перехожим», - йдеться у повідомленні.Муніципали заявили: «Соромно за таких людей. Шкода, що сусіди, в яких сміття стоїть «під носом» ніяк не реагують та не провчать знахабнілих громадян».Інспектори департаменту цілий день чергували та штрафували порушників