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У Луцьку – принциповий волейбольний двобій

У Луцьку – принциповий волейбольний двобій
Луцькі волейболістки з «Волині-Університету» зіграють два принципових протистояння з вінницьким «Білозгар-Медуніверситетом».

Про це повідомляє Район. Луцьк.

Початок року видався непростим для підопічних Богуслава Галицького. Після нелегких двобоїв із, здавалося б, безпечною «Сєвєродончанкою» вони вилетіли у драматичному стилі вилетіли з півфіналу Кубка України у ігрх проти «Галичанки».

А минулого тижня «Волинь-Університет» без варіантів поступилася найсильнішій команді країни – «Хіміку» - та зберігає другу сходинку в турнірній таблиці Суперліги лише за кількістю перемог – очок у «Галичанки» уже більше.

Утім, якраз цього туру луцька команда може закріпитися на заслуженій «срібній» позиції регулярної першості. Доки «Галичанка» гратиме репетицію фіналу Кубка України проти «Хіміка», наші дівчата прийматимуть вінницький «Білозгар». Утім, недооцінювати суперниць ні у якому разі не треба – минулого сезону проти підопічних Юлії Якушевої було дуже важко.

Не слід забувати, що саме «Білозгар» торік позбавив лучанок шансів на другу сходинку на фінальному етапі змагань, а потім своєю перемогою «подарував» нам «бронзу» Суперліги.

Цього року вінничанки ведуть напружену боротьбу за четверту позицію у Суперлізі. У першому колі наші дівчата двічі впевнено переграли «Білозгар», а тому навіть попри мінімальну можливість ротації спробують повторити осінній успіх. Клуб також закликає вболівальників відвідати поєдинки, які відбудуться 9 лютого о 17:00 та 10 лютого о 12:00 у залі обласної ДЮСШ.


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Теги: волейбол
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