Волонтерів нагородили правом безплатного проїзду
Сьогодні, 07:40
Волинських волонтерів, які допомагали військовим з'єднанням добровольців, нагородили правом безплатного проїзду.
Про це 9 лютого повідомив керівник обласного осередку Руху «Справедливість» Назар Романюк.
Він розповів, що в влада України, на жаль, не турбується про людей, які жертвують своїм здоров'ям та часом, а часто й життям, аби допомогти захисникам України на східних рубежах.
«Справедливість» вирішила виправити цю несправедливість та домовився про безплатний проїзд для волонтерів, які об'єднанні штабом організації «ДІЯ» Дмитра Яроша. Завдяки співпраці з ТОВ «АТП-Луцьк» волонтери отримали проїзні для безплатного користування громадським транспортом цього підприємства, тобто на маршрутах, яке воно обслуговує», - додав Романюк.
«Сподіваюся держава нарешті зверне увагу на волонтерів та буде надавати їм реальну допомогу, а не так, що є лише на папері», - сказав він.
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Про це 9 лютого повідомив керівник обласного осередку Руху «Справедливість» Назар Романюк.
Він розповів, що в влада України, на жаль, не турбується про людей, які жертвують своїм здоров'ям та часом, а часто й життям, аби допомогти захисникам України на східних рубежах.
«Справедливість» вирішила виправити цю несправедливість та домовився про безплатний проїзд для волонтерів, які об'єднанні штабом організації «ДІЯ» Дмитра Яроша. Завдяки співпраці з ТОВ «АТП-Луцьк» волонтери отримали проїзні для безплатного користування громадським транспортом цього підприємства, тобто на маршрутах, яке воно обслуговує», - додав Романюк.
«Сподіваюся держава нарешті зверне увагу на волонтерів та буде надавати їм реальну допомогу, а не так, що є лише на папері», - сказав він.
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