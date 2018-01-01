У Луцьку – ранкова аварія. ФОТО
Сьогодні, 08:55
Ранкова аварія трапилася в Луцьку на вулиці Червоного Хреста.
Про це повідомляють у прес-службі патрульної поліції Волині.
«Надворі слизько, будьте обережні! Перша ранкова ДТП - на вул. Червоного Хреста. Патрульні оформляють матеріали», – йдеться в інформації правоохоронців.
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Про це повідомляють у прес-службі патрульної поліції Волині.
«Надворі слизько, будьте обережні! Перша ранкова ДТП - на вул. Червоного Хреста. Патрульні оформляють матеріали», – йдеться в інформації правоохоронців.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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