У Луцьку – ранкова аварія. ФОТО





Про це повідомляють у прес-службі патрульної поліції Волині.



«Надворі слизько, будьте обережні! Перша ранкова ДТП - на вул. Червоного Хреста. Патрульні оформляють матеріали», – йдеться в інформації правоохоронців.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ранкова аварія трапилася в Луцьку на вулиці Червоного Хреста.Про це повідомляють у прес-службі патрульної поліції Волині.«Надворі слизько, будьте обережні! Перша ранкова ДТП - на вул. Червоного Хреста. Патрульні оформляють матеріали», – йдеться в інформації правоохоронців.

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