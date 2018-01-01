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Курс валют у Луцьку на 9 лютого

Курс валют у Луцьку на 9 лютого
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27,030, а продаж - 27,445.

Євро при купівлі становить - 33,115, при продажу - 33,876.

Курс російського рубля: купівля - 0,418, продаж - 0,487.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 7,783, продаж - 8,273.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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