Курс валют у Луцьку на 9 лютого





Євро при купівлі становить - 33,115, при продажу - 33,876.



Курс російського рубля: купівля - 0,418, продаж - 0,487.



Щодо польського злотого, то купівля становить - 7,783, продаж - 8,273.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27,030, а продаж - 27,445.Євро при купівлі становить - 33,115, при продажу - 33,876.Курс російського рубля: купівля - 0,418, продаж - 0,487.Щодо польського злотого, то купівля становить - 7,783, продаж - 8,273.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію