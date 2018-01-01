Сьогодні стартують зимові Олімпійські ігри-2018
Сьогодні, 09:27
У Пхенчхані (Південна Корея) сьогодні, 9 лютого, о 13:00 розпочнеться церемонія відкриття зимових Олімпійських ігор-2018 .
Хоча кваліфікаційні змагання розпочалися ще два дні тому, - пише ТСН.
У Пхенчхані будуть представлені 92 країни. 6 країн вперше візьмуть участь в зимових Олімпійських іграх: Республіка Косово, Малайзія, Нігерія, Сінгапур, Еквадор та Еритрея.
Також на іграх виступить об'єднана збірна Кореї, яка візьме участь в жіночому хокейному турнірі.
Під час Ігор буде розіграно 102 медалі. Участь у змаганнях візьмуть понад 2,5 тисячі спортсменів.
Зазначимо, що Україну представлять 33 атлети. Олімпіада триватиме до 25 лютого.
Нагадаємо, збірна Росії була дискваліфікована з Олімпійських ігор 2018 року. Участь у ній візьмуть лише ті атлети, які довели непричетність до допінгового скандалу. Вони виступлять під нейтральним олімпійським прапором.
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Хоча кваліфікаційні змагання розпочалися ще два дні тому, - пише ТСН.
У Пхенчхані будуть представлені 92 країни. 6 країн вперше візьмуть участь в зимових Олімпійських іграх: Республіка Косово, Малайзія, Нігерія, Сінгапур, Еквадор та Еритрея.
Також на іграх виступить об'єднана збірна Кореї, яка візьме участь в жіночому хокейному турнірі.
Під час Ігор буде розіграно 102 медалі. Участь у змаганнях візьмуть понад 2,5 тисячі спортсменів.
Зазначимо, що Україну представлять 33 атлети. Олімпіада триватиме до 25 лютого.
Нагадаємо, збірна Росії була дискваліфікована з Олімпійських ігор 2018 року. Участь у ній візьмуть лише ті атлети, які довели непричетність до допінгового скандалу. Вони виступлять під нейтральним олімпійським прапором.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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