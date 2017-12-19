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На яких шляхах обмежили рух транспорту. ІНФОГРАФІКА

На яких шляхах обмежили рух транспорту. ІНФОГРАФІКА
В Україні через погоду заборонили рух на автошляхах у двох областях.

Крім того, обмежено рух ще в одному регіоні. Правопорядок на автошляхах охороняють майже 320 поліцейських, – повідомляють у прес-службі поліції.

Станом на 8:00 9 лютого заборонено рух автотранспорту у Вінницькій області – на відрізку між 395 та 419 кілометрами автодороги М-21 «Виступовичі – Могилів-Подільський». Ця заборона діє з 18:00 годин 8 лютого.

Також з учорашнього дня заборонено рух на всіх дорогах державного значення на території Івано-Франківської області. Ця заборона діє з 19:00 годин 8 лютого.

Водночас ускладненим залишається рух на автошляху Т-23-12 «Гусятин – Городок». Там біля с. Івахнівці Городоцького району на узбіччі залишаються 20 вантажних автомобілів.

Правопорядок на автошляхах охороняють 318 поліцейських. Вони несуть службу на 128 службових автомобілях. Крім того, до ліквідації наслідків негоди залучено 1622 одиниць снігоприбиральної техніки.

Тим часом за даними синоптиків у західних, північних областях та на сході держави прогнозуються снігопади, на дорогах – ожеледиця. У центральній частині України та на Закарпатті очікується мокрий сніг з дощем, а у південних регіонах – дощ.

Відтак поліція нагадує про необхідність дотримання правил дорожнього руху та особистої безпеки. Прохання не залишати власний транспорт у непередбачених для цього місцях, аби він не ускладнював роботу снігоприбиральної техніки. Без крайньої потреби краще не планувати власні поїздки, а скористатися громадським транспортом.
На яких шляхах обмежили рух транспорту. ІНФОГРАФІКА
На яких шляхах обмежили рух транспорту. ІНФОГРАФІКА

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Теги: сніг, дороги, негода
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