П’яна аварія в Луцьку: постраждала жінка. ФОТО





Про це повідомляють у прес-службі патрульної поліції Волині.





Зокрема водій Chevrolet не впорався з керуванням і здійснив лобове зіткнення з Mercedes. Пасажирку Mercedes госпіталізували із забоями і травмами.



28-річний водій-винуватець має ознаки сп’яніння. На місці працює слідчо-оперативна група.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Аварія за участю п'яного водія трапилася на вулиці Конякіна в Луцьку.Про це повідомляють у прес-службі патрульної поліції Волині.Зокрема водій Chevrolet не впорався з керуванням і здійснив лобове зіткнення з Mercedes. Пасажирку Mercedes госпіталізували із забоями і травмами.28-річний водій-винуватець має ознаки сп’яніння. На місці працює слідчо-оперативна група.

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