П’яна аварія в Луцьку: постраждала жінка. ФОТО
Сьогодні, 10:14
Аварія за участю п'яного водія трапилася на вулиці Конякіна в Луцьку.
Про це повідомляють у прес-службі патрульної поліції Волині.
Зокрема водій Chevrolet не впорався з керуванням і здійснив лобове зіткнення з Mercedes. Пасажирку Mercedes госпіталізували із забоями і травмами.
28-річний водій-винуватець має ознаки сп’яніння. На місці працює слідчо-оперативна група.
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Про це повідомляють у прес-службі патрульної поліції Волині.
Зокрема водій Chevrolet не впорався з керуванням і здійснив лобове зіткнення з Mercedes. Пасажирку Mercedes госпіталізували із забоями і травмами.
28-річний водій-винуватець має ознаки сп’яніння. На місці працює слідчо-оперативна група.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
А де шевроле?!
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