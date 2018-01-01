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П’яна аварія в Луцьку: постраждала жінка. ФОТО

П’яна аварія в Луцьку: постраждала жінка. ФОТО
Аварія за участю п'яного водія трапилася на вулиці Конякіна в Луцьку.

Про це повідомляють у прес-службі патрульної поліції Волині.


Зокрема водій Chevrolet не впорався з керуванням і здійснив лобове зіткнення з Mercedes. Пасажирку Mercedes госпіталізували із забоями і травмами.

28-річний водій-винуватець має ознаки сп’яніння. На місці працює слідчо-оперативна група.

П’яна аварія в Луцьку: постраждала жінка. ФОТО
П’яна аварія в Луцьку: постраждала жінка. ФОТО



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Теги: ДТП, аварія, НП
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А де шевроле?!
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