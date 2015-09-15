На Волині двоє дітей-сиріт отримали будинок

Олені Мельник та Люфту Володимиру.



Урочисте вручення ключів від 3-кімнатного будинку вартістю 750 тисяч гривень придбали завдяки співфінансуванню, - інформує



Великий 3-кімнатний будинок з кухнею, побутовими приміщеннями, надвірними будівлями - соціальне помешкання вартістю 750 000 грн (загальною площею 106.4 кв. м) придбали за рахунок співфінансування обласного (375 тис грн.), районного (200 тис грн.) та Цуманського селищного бюджетів (175 тис грн.). Господарі залишили в будинку необхідні меблі, господарський інвентар.



Зі слів голови Цуманської ОТГ Анатолія Дорошука будинок планують поділити на дві рівноцінні половини з окремими входами. Перші власники передали і велику земельну ділянку. Є можливості для життя і для ведення господарства.



Опікун Володимира - Микола Крикота подякував представникам влади і запевнив, що через рік, після закінчення навчання в Старовижівському ліцеї, хлопець приїде у власну домівку, а опікуни будуть допомагати у всьому. Дякували за такий подарунок і родичі Олени.



Голова РДА Валерій Ткачук пообіцяв допомогти юнаку з працевлаштуванням. Аселищна рада підтримає Олену, яка незабаром стане мамою.

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