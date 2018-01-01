Синоптики повідомили про похолодання
Сьогодні, 10:49
Синоптики попередили, що у вихідні в Україну прийде невелике похолодання.
А сьогодні практично по всій території країни очікуються складні погодні умови, - пише Сьогодні.
В Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, Черкаській, частково в Київській і Чернігівській областях очікуються сильні снігопади, випадання мокрого снігу, ожеледиця, налипання снігу та хуртовини. А в Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській і Полтавській областях прогнозують сильний дощ, мокрий сніг, ожеледицю.
"Такі умови можуть порушити рух на окремих ділянках доріг і вулиць, порушити роботу електромереж", – попереджають в ДСНП.
Як розповів заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко, в більшості областей в суботу-неділю температура знизиться на 1-2 градуси.
"Тильна сторона циклону принесе в Україну погоду прохолоднішу. На півдні очікуються опади, а в більшості областей у вихідні їх не очікується", – сказав Прокопенко.
Синоптики додають, що потепління очікується в першій половині наступного тижня, орієнтовно – з вівторка.
Тим часом негода вже залишила без світла тисячі жителів України. За минулу добу в результаті ускладнення погодних умов (сніг, пориви вітру) було знеструмлено 152 населених пункти у п'яти областях.
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А сьогодні практично по всій території країни очікуються складні погодні умови, - пише Сьогодні.
В Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, Черкаській, частково в Київській і Чернігівській областях очікуються сильні снігопади, випадання мокрого снігу, ожеледиця, налипання снігу та хуртовини. А в Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській і Полтавській областях прогнозують сильний дощ, мокрий сніг, ожеледицю.
"Такі умови можуть порушити рух на окремих ділянках доріг і вулиць, порушити роботу електромереж", – попереджають в ДСНП.
Як розповів заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко, в більшості областей в суботу-неділю температура знизиться на 1-2 градуси.
"Тильна сторона циклону принесе в Україну погоду прохолоднішу. На півдні очікуються опади, а в більшості областей у вихідні їх не очікується", – сказав Прокопенко.
Синоптики додають, що потепління очікується в першій половині наступного тижня, орієнтовно – з вівторка.
Тим часом негода вже залишила без світла тисячі жителів України. За минулу добу в результаті ускладнення погодних умов (сніг, пориви вітру) було знеструмлено 152 населених пункти у п'яти областях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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