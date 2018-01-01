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Синоптики повідомили про похолодання

Синоптики повідомили про похолодання
Синоптики попередили, що у вихідні в Україну прийде невелике похолодання.

А сьогодні практично по всій території країни очікуються складні погодні умови, - пише Сьогодні.

В Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, Черкаській, частково в Київській і Чернігівській областях очікуються сильні снігопади, випадання мокрого снігу, ожеледиця, налипання снігу та хуртовини. А в Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській і Полтавській областях прогнозують сильний дощ, мокрий сніг, ожеледицю.

"Такі умови можуть порушити рух на окремих ділянках доріг і вулиць, порушити роботу електромереж", – попереджають в ДСНП.

Як розповів заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко, в більшості областей в суботу-неділю температура знизиться на 1-2 градуси.

"Тильна сторона циклону принесе в Україну погоду прохолоднішу. На півдні очікуються опади, а в більшості областей у вихідні їх не очікується", – сказав Прокопенко.

Синоптики додають, що потепління очікується в першій половині наступного тижня, орієнтовно – з вівторка.

Тим часом негода вже залишила без світла тисячі жителів України. За минулу добу в результаті ускладнення погодних умов (сніг, пориви вітру) було знеструмлено 152 населених пункти у п'яти областях.

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Теги: погода, прогноз
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