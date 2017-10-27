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Монетизація субсидій: що нового готують для українців

Монетизація субсидій: що нового готують для українців
Міністерство фінансів завершило процес підготовки змін до постанови Кабміну про повну монетизацію субсидій і пільг на комунальні послуги.

Про це повідомила прес-служба Мінфіну, - пише Сьогодні.

Якщо оновлена постанова буде прийнята, кошти на оплату послуг ЖКГ перераховуватимуться на особистий рахунок одержувача вже з 1 квітня 2018 року. У Мінфіні наголошують, що гроші можна буде отримати на рахунок в банку або через відділення "Укрпошти".

Втім, за словами міністра соцполітики Андрія Реви, видавати субсидії грошима населенню почнуть не раніше 1 січня 2019-го. А ось пільги на ЖКП, за його словами, Кабмін планує монетизувати 1 липня.

Нагадаємо, субсидії нараховуються тим, кому не вистачає доходів на оплату "комуналки", а пільги – це право на знижку на оплату "комуналки" для певних категорій людей, наприклад, багатодітних родин та учасників бойових дій.

Поки що постачальники комунальних послуг зобов'язані щомісяця подавати до місцевих рад дані про обсяги споживання населенням ЖКП та отримувати з бюджетів гроші на субсидії.

Восени минулого 2017 року одержувачам житлово-комунальних субсидій, які дбайливо витрачали енергоресурси, вперше виплатили за економію "живі" гроші.

Раніше експерти заявляли, що для впровадження монетизації субсидій у всіх українців повинні бути встановлені лічильники.

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Теги: монетизація, субсидії
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