Ні лікарі, ні пацієнти: лучани не можуть доїхати в поліклініку через відсутність маршрутки. ВІДЕО





Мешканці цих частин міста обслуговуються у 3-ій поліклініці, проте не можуть доїхати до лікувального закладу без пересадок, – йдеться в сюжеті підсумкового випуску новин



«Я лікуюся і мені дуже важко їздити, далеко ходити. З пересадкою – із ЛПЗ мушу на Воз’єднання пересідати. От зараз мені їхати з лікарні треба теж іти. Я не можу, мені важко. Ноги в мене дуже хворі», – нарікає лучанка.



Понад 2,5 тисячі лучан із мікрорайонів ЛПЗ та Львівської обслуговуються у 3-ій поліклініці. Незручності через відсутність прямого сполучення – не лише в них. Сімейний лікар Тамара Подгурська каже, що витрачає багато часу та коштів, аби їздити туди на виклики до пацієнтів.



«Питання стоїть в тому, щоби 14-ка ходила, тому що буде доступніше лікування, доступніша можливість обстежитися і доїхати до сімейного лікаря. Треба, щоб ходила хоч разів 6-7 мінімум ця маршрутка. Вона дуже необхідна для хворих, я вже не кажу про лікарів», – говорить вона.



Лучанин Андрій Білан демонструє дві сотні підписів зі звернення до міської влади вплинути на ситуацію з автобусами. «Було зроблене звернення до керівника транспорту та Пустовіта. Ми очікуємо, яка буде відповідь. У той день, коли звернулися, то маршрут на один день пустили. А далі маршрут знову не їздить», – розповідає чоловік.



Маршрут – невигідний, – каже Володимир Пуц, керівник Луцького ЛПЕ, яке є перевізником на цьому маршруті.



«Всі перевізники міста Луцька від нього відмовилися. Скільки разів подавалися на конкурси, конкурс не відбувався в зв’язку з відсутністю перевізника. Ну і, як правило, ця робота дісталася нам. Вечірні, пікові рейси, за один оборот – 8-10 людей. Ніякий перевізник, тим більше приватний, не дозволить собі виконувати ці роботи, оскільки ми всі прекрасно знаємо, яка сьогодні ціна на дизпаливо, ціна на запасні частини», – переконує посадовець.



Конкурс на цьому маршруті оголосять невдовзі, – розповів керівник транспортного відділу Луцькради Віктор Кукішев. «ЛПЕ подало письмове звернення на розірвання цього договору, включно з 31 маршрутом, бо вони в одному об’єкті йшли. Разом із тим цей маршрут – 14-й, 31-й і 32-й – виставлені на конкурс, який має відбутися 5 березня. Прийом документів – до 16 лютого. Якщо хтось подасться – буде перевізник. Якщо ні – будемо приймати інші рішення», – прокоментував він.



Сюжет на відео – з 6:03



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучани нарікають на відсутність автобуса №14, який має сполучати район ЛПЗ та вулицю Львівську із Кічкарівкою.Мешканці цих частин міста обслуговуються у 3-ій поліклініці, проте не можуть доїхати до лікувального закладу без пересадок, – йдеться в сюжеті підсумкового випуску новин Суспільного.Волинь «Я лікуюся і мені дуже важко їздити, далеко ходити. З пересадкою – із ЛПЗ мушу на Воз’єднання пересідати. От зараз мені їхати з лікарні треба теж іти. Я не можу, мені важко. Ноги в мене дуже хворі», – нарікає лучанка.Понад 2,5 тисячі лучан із мікрорайонів ЛПЗ та Львівської обслуговуються у 3-ій поліклініці. Незручності через відсутність прямого сполучення – не лише в них. Сімейний лікаркаже, що витрачає багато часу та коштів, аби їздити туди на виклики до пацієнтів.«Питання стоїть в тому, щоби 14-ка ходила, тому що буде доступніше лікування, доступніша можливість обстежитися і доїхати до сімейного лікаря. Треба, щоб ходила хоч разів 6-7 мінімум ця маршрутка. Вона дуже необхідна для хворих, я вже не кажу про лікарів», – говорить вона.Лучаниндемонструє дві сотні підписів зі звернення до міської влади вплинути на ситуацію з автобусами. «Було зроблене звернення до керівника транспорту та Пустовіта. Ми очікуємо, яка буде відповідь. У той день, коли звернулися, то маршрут на один день пустили. А далі маршрут знову не їздить», – розповідає чоловік.Маршрут – невигідний, – каже, керівник Луцького ЛПЕ, яке є перевізником на цьому маршруті.«Всі перевізники міста Луцька від нього відмовилися. Скільки разів подавалися на конкурси, конкурс не відбувався в зв’язку з відсутністю перевізника. Ну і, як правило, ця робота дісталася нам. Вечірні, пікові рейси, за один оборот – 8-10 людей. Ніякий перевізник, тим більше приватний, не дозволить собі виконувати ці роботи, оскільки ми всі прекрасно знаємо, яка сьогодні ціна на дизпаливо, ціна на запасні частини», – переконує посадовець.Конкурс на цьому маршруті оголосять невдовзі, – розповів керівник транспортного відділу Луцькради. «ЛПЕ подало письмове звернення на розірвання цього договору, включно з 31 маршрутом, бо вони в одному об’єкті йшли. Разом із тим цей маршрут – 14-й, 31-й і 32-й – виставлені на конкурс, який має відбутися 5 березня. Прийом документів – до 16 лютого. Якщо хтось подасться – буде перевізник. Якщо ні – будемо приймати інші рішення», – прокоментував він.

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