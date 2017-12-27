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На Волині поліція розшукує чоловіків, які обікрали магазин. ФОТО

На Волині поліція розшукує чоловіків, які обікрали магазин. ФОТО
На Волині поліція просить встановити осіб причетних до злочину.

Інцидент трапився 30 січня. В приміщенні магазину «Теплоцентр» в місті Рожище по вул. Шевченка 4д, близько 19:00 год, невідомі особи здійснили крадіжку офісної техніки та грошей, - пише Район.Рожище.

Рожищенські поліцейські звертаються до волинян з проханням допомогти розпізнати злочинців, зафіксованих відеокамерою, і гарантують конфіденційність тому, хто їх впізнає.

Усіх, хто володієте інформацією про їх можливе місцезнаходження, повідомте за адресою: 45100, Волинська область, м. Рожище, вул. Незалежностi, 93. Електронна пошта: [email protected], тел. 0685844011, факс (03368) 2-16-02, тел. (03368) 2-11-52, або 102.

На Волині поліція розшукує чоловіків, які обікрали магазин. ФОТО
На Волині поліція розшукує чоловіків, які обікрали магазин. ФОТО
На Волині поліція розшукує чоловіків, які обікрали магазин. ФОТО
На Волині поліція розшукує чоловіків, які обікрали магазин. ФОТО
На Волині поліція розшукує чоловіків, які обікрали магазин. ФОТО
На Волині поліція розшукує чоловіків, які обікрали магазин. ФОТО

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Теги: розшук, поліція, крадії
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