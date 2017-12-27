На Волині поліція розшукує чоловіків, які обікрали магазин. ФОТО





Інцидент трапився 30 січня. В приміщенні магазину «Теплоцентр» в місті Рожище по вул. Шевченка 4д, близько 19:00 год, невідомі особи здійснили крадіжку офісної техніки та грошей, - пише



Рожищенські поліцейські звертаються до волинян з проханням допомогти розпізнати злочинців, зафіксованих відеокамерою, і гарантують конфіденційність тому, хто їх впізнає.



Усіх, хто володієте інформацією про їх можливе місцезнаходження, повідомте за адресою: 45100, Волинська область, м. Рожище, вул. Незалежностi, 93. Електронна пошта:





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині поліція просить встановити осіб причетних до злочину.Інцидент трапився 30 січня. В приміщенні магазину «Теплоцентр» в місті Рожище по вул. Шевченка 4д, близько 19:00 год, невідомі особи здійснили крадіжку офісної техніки та грошей, - пише Район.Рожище. Рожищенські поліцейські звертаються до волинян з проханням допомогти розпізнати злочинців, зафіксованих відеокамерою, і гарантують конфіденційність тому, хто їх впізнає.Усіх, хто володієте інформацією про їх можливе місцезнаходження, повідомте за адресою: 45100, Волинська область, м. Рожище, вул. Незалежностi, 93. Електронна пошта: [email protected] , тел. 0685844011, факс (03368) 2-16-02, тел. (03368) 2-11-52, або 102.

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