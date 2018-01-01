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Нацбанк України погодив Петра Крумханзла на посаду голови правління ПриватБанку

Нацбанк України погодив Петра Крумханзла на посаду голови правління ПриватБанку
Рішенням Правління Національного банку України 8 лютого 2018 року погоджено призначення Петра Крумханзла на посаду Голови Правління Публічного акціонерного товариства комерційного банку “ПРИВАТБАНК”.

Як підкреслюється в повідомленні НБУ, відповідно до статті 19 Закону про банки керівники банку зобов'язані протягом усього часу, упродовж якого вони зберігають свій статус, відповідати вимогам, установленим цим Законом.

Національний банк України здійснює контроль за відповідністю ділової репутації керівників банку вимогам законодавства України протягом усього часу їх перебування на відповідних посадах. У разі прийняття рішення про невідповідність керівника банку вимогам законодавства України Національний банк України має право вимагати заміни будь-кого з керівників банку.

Крім того, відповідно до вимог статті 42 Закону про банки Голова Правління банку вступає на посаду після погодження Національним банком України.

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Теги: ПриватБанк, голова Правління, призначення
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