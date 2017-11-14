Мертві голуби на горищі: мешканці висотки в центрі Луцька скаржаться на роботу ЖЕКу. ВІДЕО





Примусити ЖЕК працювати та відповідати за бездіяльність мешканка будинку намагається через суд, – йдеться в сюжеті підсумкового випуску новин



Лучанка Ганна Матрахова – в очікуванні третього судового засідання з комунальниками. Після двох потопів жінка понесла чималі збитки.



«Не знали, чим рятуватися. Залило меблі, залило килимове покриття, замкнуло електрику. Із 21 липня я в залі – без світла. Не можу користуватися ні розетками, ні світлом, нічим абсолютно. Викликали електрика, сказали, що повністю треба міняти проводку. Із 22 на 23 серпня в 5:30 ранку знову залило все. Повторилася та сама історія. Довелося дзвонити, сваритися», – розповідає жінка.



Зіпсовані шпалери, паркет, меблі, грибок у квартирі, – ще не всі біди, каже лучанка. Під час нічної зливи трапилося коротке замикання електромережі, від чого ледь не виникла пожежа.



Жінку підтримують сусіди. Мешканці будинку кажуть, що ЖЕК їх ошукує. Нещодавно комунальники повідомили про борг 33 тисячі гривень за ремонт та утримання будинку. Люди кажуть, що діяльності ЖЕКу не бачать, бо усе, що лагодиться чи ремонтується, згідно з заявками, купується за кошти мешканців.



Ще один клопіт у мешканців багатоповерхівки – від технічного приміщення над 9-им поверхом. Там живуть голуби, чиї наслідки життєдіяльності не прибираються десятиліттями. Хоча, відповідно до рішення Луцької міської ради, очищувати мають раз на рік. Крім цього, ліфт у під’їзді на капітальний ремонт якого мешканці зібрали 16 тисяч гривень, і далі працює у довільному режимі.



Чергове засідання суду відбудеться в присутності третьої сторони – Луцької міської ради, оскільки послуги надаються ЖЕКом відповідно до затвердженого нею рішення.



Сюжет на відео – 14:12





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поламаний ліфт, горище з мертвими голубами і міжсходові клітки без освітлення, – реалії багатоповерхівки на проспекті Волі, 41.Примусити ЖЕК працювати та відповідати за бездіяльність мешканка будинку намагається через суд, – йдеться в сюжеті підсумкового випуску новин Суспільнго.Волинь Лучанка– в очікуванні третього судового засідання з комунальниками. Після двох потопів жінка понесла чималі збитки.«Не знали, чим рятуватися. Залило меблі, залило килимове покриття, замкнуло електрику. Із 21 липня я в залі – без світла. Не можу користуватися ні розетками, ні світлом, нічим абсолютно. Викликали електрика, сказали, що повністю треба міняти проводку. Із 22 на 23 серпня в 5:30 ранку знову залило все. Повторилася та сама історія. Довелося дзвонити, сваритися», – розповідає жінка.Зіпсовані шпалери, паркет, меблі, грибок у квартирі, – ще не всі біди, каже лучанка. Під час нічної зливи трапилося коротке замикання електромережі, від чого ледь не виникла пожежа.Жінку підтримують сусіди. Мешканці будинку кажуть, що ЖЕК їх ошукує. Нещодавно комунальники повідомили про борг 33 тисячі гривень за ремонт та утримання будинку. Люди кажуть, що діяльності ЖЕКу не бачать, бо усе, що лагодиться чи ремонтується, згідно з заявками, купується за кошти мешканців.Ще один клопіт у мешканців багатоповерхівки – від технічного приміщення над 9-им поверхом. Там живуть голуби, чиї наслідки життєдіяльності не прибираються десятиліттями. Хоча, відповідно до рішення Луцької міської ради, очищувати мають раз на рік. Крім цього, ліфт у під’їзді на капітальний ремонт якого мешканці зібрали 16 тисяч гривень, і далі працює у довільному режимі.Чергове засідання суду відбудеться в присутності третьої сторони – Луцької міської ради, оскільки послуги надаються ЖЕКом відповідно до затвердженого нею рішення.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію