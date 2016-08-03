Підготовка до весни: як на волинському підприємстві вирощують дерева. ФОТО. ВІДЕО

Працівники Волинського лісового селекційно-насіннєвого центру, який знаходиться у селі Гаразджа, розпочали підготовку до весняних робіт.Про це інформує прес-служба Волинського ОУЛМГ.Тож, директор підприємстварозповіла про те, що зробив колектив за рік і наскільки господарство підготовлене до весни."У минулому році наше підприємство виробило і реалізувало продукції на суму 4,7 млн гривень. При цьому було вирощено 1 млн 200 тис штук сіянців головних лісоутворюючих порід: дуба звичайного, сосни, ялини, модрини європейської, липи та інших.Вирощені сіянці навесні будуть реалізовані лісогосподарським та лісомисливським підприємствам Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства. Поряд з цим збільшуємо площі вирощування декоративного посадкового матеріалу. Закладено шкілки туї західної (декількох форм і різновидів), ялівцю, ялинки звичайної та ялини колючої. Крім того у минулому році методом зеленого черенкування було закладено та вирощено 60 тис укорінених живців – однорічних саджанців для закладки майбутніх шкілок. Це пов’язано з тим, що серед населення краю зростає попит на декоративні дерева та кущі", - розповіла директор.Тетяни Неводнічик зазначила, що цього року підприємство заклало маточники павловнії, малини різних сортів, 17 видів лохини високої і зараз формують колекцію різновидів жимолості. На сьогоднішній день на розсаднику мають близько 80 тисяч штук декоративних рослин, які будуть реалізовувати.Директор зауважила, що постійні покупці, як жителі Волинської області, так і інших регіонів України, із вдячністю відгукуються про продукцію підприємства, тому що дерева і кущі добре адаптуються до різних ґрунтових та кліматичних умов.