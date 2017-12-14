На Волині зник школяр. ФОТО

Мешканець села Копачівка Рожищенського району пішов у школу та додому не повернувся. Можливо, він перебуває у Львові.Із заявою про зникнення дитини до правоохоронців звернулася мама дитини, – повідомляють у прес-службі поліції Волині.Так, жінка повідомила про те, що її син, 17 квітня 2001 року народження, учень 11 класу Копачівської ЗОШ, пішов у школу та додому не повернувся. На телефонні дзвінки не відповідає. Його місцезнаходження невідоме.зріст 180 см, волосся світло-русяве, очі сірого кольору.куртка синього кольору, спортивний костюм сірого кольору, чорні черевики, синя шапка.«Просимо усіх, кому відома будь-яка інформація про місце перебування неповнолітнього, невідкладно повідомити поліцію за номерами телефонів: (066) 730-92-87, (050) 624-47-02 або «102», – просять в поліції.