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На Волині зник школяр. ФОТО

На Волині зник школяр. ФОТО
Мешканець села Копачівка Рожищенського району пішов у школу та додому не повернувся. Можливо, він перебуває у Львові.

Із заявою про зникнення дитини до правоохоронців звернулася мама дитини, – повідомляють у прес-службі поліції Волині.

Так, жінка повідомила про те, що її син Романюк Олександр Андрійович, 17 квітня 2001 року народження, учень 11 класу Копачівської ЗОШ, пішов у школу та додому не повернувся. На телефонні дзвінки не відповідає. Його місцезнаходження невідоме.

Прикмети: зріст 180 см, волосся світло-русяве, очі сірого кольору.

Був одягнений: куртка синього кольору, спортивний костюм сірого кольору, чорні черевики, синя шапка.

«Просимо усіх, кому відома будь-яка інформація про місце перебування неповнолітнього, невідкладно повідомити поліцію за номерами телефонів: (066) 730-92-87, (050) 624-47-02 або «102», – просять в поліції.
На Волині зник школяр. ФОТО

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Теги: розшук людей, варте уваги
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