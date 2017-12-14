На Волині зник школяр. ФОТО
Сьогодні, 10:04
Мешканець села Копачівка Рожищенського району пішов у школу та додому не повернувся. Можливо, він перебуває у Львові.
Із заявою про зникнення дитини до правоохоронців звернулася мама дитини, – повідомляють у прес-службі поліції Волині.
Так, жінка повідомила про те, що її син Романюк Олександр Андрійович, 17 квітня 2001 року народження, учень 11 класу Копачівської ЗОШ, пішов у школу та додому не повернувся. На телефонні дзвінки не відповідає. Його місцезнаходження невідоме.
Прикмети: зріст 180 см, волосся світло-русяве, очі сірого кольору.
Був одягнений: куртка синього кольору, спортивний костюм сірого кольору, чорні черевики, синя шапка.
«Просимо усіх, кому відома будь-яка інформація про місце перебування неповнолітнього, невідкладно повідомити поліцію за номерами телефонів: (066) 730-92-87, (050) 624-47-02 або «102», – просять в поліції.
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Із заявою про зникнення дитини до правоохоронців звернулася мама дитини, – повідомляють у прес-службі поліції Волині.
Так, жінка повідомила про те, що її син Романюк Олександр Андрійович, 17 квітня 2001 року народження, учень 11 класу Копачівської ЗОШ, пішов у школу та додому не повернувся. На телефонні дзвінки не відповідає. Його місцезнаходження невідоме.
Прикмети: зріст 180 см, волосся світло-русяве, очі сірого кольору.
Був одягнений: куртка синього кольору, спортивний костюм сірого кольору, чорні черевики, синя шапка.
«Просимо усіх, кому відома будь-яка інформація про місце перебування неповнолітнього, невідкладно повідомити поліцію за номерами телефонів: (066) 730-92-87, (050) 624-47-02 або «102», – просять в поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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