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На Волині у підприємця хочуть відібрати землю, яку він орендує

На Волині у підприємця хочуть відібрати землю, яку він орендує
На Волині прокурори в суді вимагатимуть повернення державі земельної ділянки вартістю понад 2 мільйони гривень.

Зазначається, що підприємець у 2005 році уклав договір оренди земельної ділянки площею понад 12 га із земель запасу водного фонду на території Литовезької сільської ради, проте, всупереч вимогам чинного законодавства, договір оренди не пройшов державної реєстрації, - інформує прокуратура області.

Опісля, у 2011 році, орендар уклав договір оренди ставка, але термін його дії закінчився у 2016 році – й відтоді договір не переукладався.

Позаяк підприємець досі безпідставно продовжує користуватися земельною ділянкою, прокурори в суді вимагатимуть її повернення державі.


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Теги: оренда, земля
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