У луцьких школах продовжили карантин
09 лютий, 18:42
У луцьких школах продовжили карантин до середи, 14 лютого, через спалах грипу і застуди.
Про це повідомила керівник міського управління освіти Зіновія Лещенко, - пише Волинь24.
Нагадаємо, луцькі школи закрили на карантин ще у середу, 7 лютого. Планувалось, що навчальний процес призупинять до 10 лютого.
Проте, як пояснила чиновниця, вирішили призупинити навчальний процес на довший час "щоб виконати міністерські норми".
"Ми моніторимо ситуацію разом з міським управлінням охорони здоров'я. Можу скзаати: наразі немає підвищення рівня захворюваності, але щоб витримати норму мусимо призупинити навчальний процес", - зауважила Зіновія Лещенко.
Школярі мають вийти на навчання у середу, 14 лютого.
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Про це повідомила керівник міського управління освіти Зіновія Лещенко, - пише Волинь24.
Нагадаємо, луцькі школи закрили на карантин ще у середу, 7 лютого. Планувалось, що навчальний процес призупинять до 10 лютого.
Проте, як пояснила чиновниця, вирішили призупинити навчальний процес на довший час "щоб виконати міністерські норми".
"Ми моніторимо ситуацію разом з міським управлінням охорони здоров'я. Можу скзаати: наразі немає підвищення рівня захворюваності, але щоб витримати норму мусимо призупинити навчальний процес", - зауважила Зіновія Лещенко.
Школярі мають вийти на навчання у середу, 14 лютого.
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