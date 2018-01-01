У луцьких школах продовжили карантин





Про це повідомила керівник міського управління освіти Зіновія Лещенко, - пише



Нагадаємо, луцькі школи закрили на карантин ще у середу, 7 лютого. Планувалось, що навчальний процес призупинять до 10 лютого.



Проте, як пояснила чиновниця, вирішили призупинити навчальний процес на довший час "щоб виконати міністерські норми".



"Ми моніторимо ситуацію разом з міським управлінням охорони здоров'я. Можу скзаати: наразі немає підвищення рівня захворюваності, але щоб витримати норму мусимо призупинити навчальний процес", - зауважила Зіновія Лещенко.



Школярі мають вийти на навчання у середу, 14 лютого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У луцьких школах продовжили карантин до середи, 14 лютого, через спалах грипу і застуди.Про це повідомила керівник міського управління освіти Зіновія Лещенко, - пише Волинь24 Нагадаємо, луцькі школи закрили на карантин ще у середу, 7 лютого. Планувалось, що навчальний процес призупинять до 10 лютого.Проте, як пояснила чиновниця, вирішили призупинити навчальний процес на довший час "щоб виконати міністерські норми"."Ми моніторимо ситуацію разом з міським управлінням охорони здоров'я. Можу скзаати: наразі немає підвищення рівня захворюваності, але щоб витримати норму мусимо призупинити навчальний процес", - зауважила Зіновія Лещенко.Школярі мають вийти на навчання у середу, 14 лютого.

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