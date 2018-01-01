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У луцьких школах продовжили карантин

У луцьких школах продовжили карантин
У луцьких школах продовжили карантин до середи, 14 лютого, через спалах грипу і застуди.

Про це повідомила керівник міського управління освіти Зіновія Лещенко, - пише Волинь24.

Нагадаємо, луцькі школи закрили на карантин ще у середу, 7 лютого. Планувалось, що навчальний процес призупинять до 10 лютого.

Проте, як пояснила чиновниця, вирішили призупинити навчальний процес на довший час "щоб виконати міністерські норми".

"Ми моніторимо ситуацію разом з міським управлінням охорони здоров'я. Можу скзаати: наразі немає підвищення рівня захворюваності, але щоб витримати норму мусимо призупинити навчальний процес", - зауважила Зіновія Лещенко.

Школярі мають вийти на навчання у середу, 14 лютого.

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Теги: карантин, школа
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