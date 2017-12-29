Вийшов друком черговий номер тижневика «ВолиньPost». АНОНС

П’ятдесятий, ювілейний, номер газети «ВолиньPost» побачив світ у п’ятницю, 9 лютого.У ньому ви прочитаєте:Тема номера: «2017-й – рік провалу». Чому «УКРОП» боїться відкритого діалогу з лучанами?У рубриці «Скандал тижня» – «Центральний ринок: «укропівський» поїзд йде напролом, підприємці обурені».«Смерть на Святвечір». Сенсаційне розслідування видання «Волинь24» – у рубриці «Надзвичайне».Традиційно в газеті – новини Луцька, Волині, України, світу, рубрики «Трапилося цими днями», «Тиждень у фотографіях».Як завжди, «ВолиньPost» друкує прогноз погоди на найближчі сім днів і програму передач на наступний тиждень найпопулярніших телеканалів.Поспішайте отримати газету в пунктах розповсюдження у Луцьку. Вона розповсюджується БЕЗПЛАТНО.Крім того, на тижневик триває передплата. Передплатити газету можна в будь-якому поштовому відділенні Волині. Передплатний індекс – 60332.Вартість видання з доставкою з лютого 2018 року:на 1 місяць – 4,85 грн;на 4 місяці – 17,00 грн.Ці суми ви сплачуєте «Укрпошті» за приймання передплати і за доставку газети у вашу поштову скриньку. Редакція не бере з читачів жодної копійки!