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Вийшов друком черговий номер тижневика «ВолиньPost». АНОНС

Вийшов друком черговий номер тижневика «ВолиньPost». АНОНС
П’ятдесятий, ювілейний, номер газети «ВолиньPost» побачив світ у п’ятницю, 9 лютого.

У ньому ви прочитаєте:

Тема номера: «2017-й – рік провалу». Чому «УКРОП» боїться відкритого діалогу з лучанами?

У рубриці «Скандал тижня» – «Центральний ринок: «укропівський» поїзд йде напролом, підприємці обурені».

«Смерть на Святвечір». Сенсаційне розслідування видання «Волинь24» – у рубриці «Надзвичайне».

Традиційно в газеті – новини Луцька, Волині, України, світу, рубрики «Трапилося цими днями», «Тиждень у фотографіях».

Як завжди, «ВолиньPost» друкує прогноз погоди на найближчі сім днів і програму передач на наступний тиждень найпопулярніших телеканалів.
Поспішайте отримати газету в пунктах розповсюдження у Луцьку. Вона розповсюджується БЕЗПЛАТНО.

Крім того, на тижневик триває передплата. Передплатити газету можна в будь-якому поштовому відділенні Волині. Передплатний індекс – 60332.

Вартість видання з доставкою з лютого 2018 року:

на 1 місяць – 4,85 грн;
на 4 місяці – 17,00 грн.

Ці суми ви сплачуєте «Укрпошті» за приймання передплати і за доставку газети у вашу поштову скриньку. Редакція не бере з читачів жодної копійки!

Вийшов друком черговий номер тижневика «ВолиньPost». АНОНС

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Теги: газета, ВолиньPost, варте уваги
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