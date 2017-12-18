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Переможці розіграшу від «ПортCity» повернулися з відпочинку*

Переможці розіграшу від «ПортCity» повернулися з відпочинку*
Торгово-розважальний центр «ПортCity» постійно дивує своїх гостей чудовими акціями та подарунками. Нещодавно з теплих країв повернулась й переможниця розіграшу путівки на море.

У січня в ТРЦ «ПортCity» відбувся розіграш путівки на море на дві особи. Аби стати учасником потрібно було лише відпочити в з кінотеатрі «PremierCity», боулінг-клубі «StrikeCity», на арені розваг «GeneratorCity» та вкинути чек на суму від 300 гривень у скриньку.

Під час офіційного розіграшу перемогу отримала Олена Капітанюк, яка уже повернулася з відпочинку й поділилася враженнями.

«Відпочинок був чудовий. 10 днів були незабутніми! Ми жили у готелі з великою територією, де фактично не видно інших людей. Там був пірс з якого ми дивились на рибок через маску. Червоне море - зачаровує своєю величністю і красою. Вражень у нас - купа. Дякуємо «ПортCity» за виграш», - зауважила вона.
Переможці розіграшу від «ПортCity» повернулися з відпочинку*
Переможці розіграшу від «ПортCity» повернулися з відпочинку*

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Теги: «ПортCity», розіграш, відпочинок
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