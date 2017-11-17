Фатальна «зустріч»: 22-річний молодик помер під час нічного рейду поліції
09 лютий, 17:03
У Львові вчора, 8 лютого, під час перевірки працівниками поліції одного з гральних закладів міста раптово помер 22-річний відвідувач.
Чоловік помер після того, як проковтнув виявлений правоохоронцями пакетик з невідомою речовиною, - передає прес-служба патрульної поліції Львівщини.
До приїзду медиків поліцейські робили непрямий масаж серця хлопцю. Однак бригада «швидкої» констатувала смерть юнака.
На місці події працювала слідчо-оперативна група та представники прокуратури Львівської області. Тривають слідчі дії.
Причину смерті парубка встановить судово-медична експертиза.
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Чоловік помер після того, як проковтнув виявлений правоохоронцями пакетик з невідомою речовиною, - передає прес-служба патрульної поліції Львівщини.
До приїзду медиків поліцейські робили непрямий масаж серця хлопцю. Однак бригада «швидкої» констатувала смерть юнака.
На місці події працювала слідчо-оперативна група та представники прокуратури Львівської області. Тривають слідчі дії.
Причину смерті парубка встановить судово-медична експертиза.
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