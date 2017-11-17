вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Фатальна «зустріч»: 22-річний молодик помер під час нічного рейду поліції

Фатальна «зустріч»: 22-річний молодик помер під час нічного рейду поліції
У Львові вчора, 8 лютого, під час перевірки працівниками поліції одного з гральних закладів міста раптово помер 22-річний відвідувач.

Чоловік помер після того, як проковтнув виявлений правоохоронцями пакетик з невідомою речовиною, - передає прес-служба патрульної поліції Львівщини.

До приїзду медиків поліцейські робили непрямий масаж серця хлопцю. Однак бригада «швидкої» констатувала смерть юнака.

На місці події працювала слідчо-оперативна група та представники прокуратури Львівської області. Тривають слідчі дії.

Причину смерті парубка встановить судово-медична експертиза.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: смерть, наркотики, хлопець
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Мерії запропонували альтернативу «Луцьким ринкам»
Маніпулюють та обманюють. Підприємець «розгромила» створення КП «Луцькі ринки»
Службове розслідування щодо Палиці: результати приховують від громади?
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Монетизація субсидій: що нового готують для українців
09 лютий, 18:01
Переможці розіграшу від «ПортCity» повернулися з відпочинку*
09 лютий, 17:23
Фатальна «зустріч»: 22-річний молодик помер під час нічного рейду поліції
09 лютий, 17:03
Як в музеї, мумія лежить, – сусідка про смерть чоловіка в Луцьку. ВІДЕО
09 лютий, 16:26
Як добре ви знаєте Шацьк. ТЕСТ
09 лютий, 16:24
Схожі новини
Від передозування марихуаною померло 11-місячне немовля Від передозування марихуаною померло 11-місячне немовля
17 листопад, 2017, 08:39
На Рівненщині хлопець, який фотографувався на пагорбі, - загинув На Рівненщині хлопець, який фотографувався на пагорбі, - загинув
31 січень, 2017, 10:45
На Волині замерз молодий хлопець На Волині замерз молодий хлопець
10 січень, 2017, 09:43
На Рівненщині хлопець застрелився через дівчину На Рівненщині хлопець застрелився через дівчину
25 серпень, 2016, 17:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як добре ви знаєте Шацьк. ТЕСТ
09 лютий, 16:24
 4
Куди піти у вихідні в Луцьку: 9-11 лютого
09 лютий, 10:00
 2
На хабарі у 3 тисячі доларів у Луцьку затримали працівника СБУ зі спільниками
09 лютий, 21:38
 1
Лучанка вирощує в підвалі тисячі квітів. ВІДЕО
09 лютий, 13:26
 1
Волинських дітей вчать, як уникнути цькування в школі
Сьогодні, 00:51
 0
Медіа
відео
1/8