Лучанину дали 3 роки умовно за крадіжку iPhone
09 лютий, 20:17
Викрадення дорогого телефону трапилося у Луцьку майже рік тому – 8 березня 2017 року, однак Луцький міськрайонний суд виніс вирок лише 5 лютого.
Близько 22:20 біля гіпермаркету "Там Там", що по проспекту Соборності у Луцьку між потерпілим та грабіжником зав'язалася словесна перепалка, - пише Конкурент.
Раптом зловмисник викрав мобільний телефон марки Iphone5, чорного кольору, вартістю 3900 гривень. Чоловік лише у січні 2017 року вийшов із установи відбуття покарання.
За грабіж "айфону" молодику суд визначив покарання у вигляді 5-річного позбавлення волі. Однак, враховуючи щире каяття, йому визначили 3-річний умовний термін із обов'язком з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.
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Близько 22:20 біля гіпермаркету "Там Там", що по проспекту Соборності у Луцьку між потерпілим та грабіжником зав'язалася словесна перепалка, - пише Конкурент.
Раптом зловмисник викрав мобільний телефон марки Iphone5, чорного кольору, вартістю 3900 гривень. Чоловік лише у січні 2017 року вийшов із установи відбуття покарання.
За грабіж "айфону" молодику суд визначив покарання у вигляді 5-річного позбавлення волі. Однак, враховуючи щире каяття, йому визначили 3-річний умовний термін із обов'язком з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.
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