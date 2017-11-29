Лучанину дали 3 роки умовно за крадіжку iPhone





Близько 22:20 біля гіпермаркету "Там Там", що по проспекту Соборності у Луцьку між потерпілим та грабіжником зав'язалася словесна перепалка, - пише



Раптом зловмисник викрав мобільний телефон марки Iphone5, чорного кольору, вартістю 3900 гривень. Чоловік лише у січні 2017 року вийшов із установи відбуття покарання.



За грабіж "айфону" молодику суд визначив покарання у вигляді 5-річного позбавлення волі. Однак, враховуючи щире каяття, йому визначили 3-річний умовний термін із обов'язком з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Викрадення дорогого телефону трапилося у Луцьку майже рік тому – 8 березня 2017 року, однак Луцький міськрайонний суд виніс вирок лише 5 лютого.Близько 22:20 біля гіпермаркету "Там Там", що по проспекту Соборності у Луцьку між потерпілим та грабіжником зав'язалася словесна перепалка, - пише Конкурент Раптом зловмисник викрав мобільний телефон марки Iphone5, чорного кольору, вартістю 3900 гривень. Чоловік лише у січні 2017 року вийшов із установи відбуття покарання.За грабіж "айфону" молодику суд визначив покарання у вигляді 5-річного позбавлення волі. Однак, враховуючи щире каяття, йому визначили 3-річний умовний термін із обов'язком з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

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