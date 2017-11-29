вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Лучанину дали 3 роки умовно за крадіжку iPhone

Лучанину дали 3 роки умовно за крадіжку iPhone
Викрадення дорогого телефону трапилося у Луцьку майже рік тому – 8 березня 2017 року, однак Луцький міськрайонний суд виніс вирок лише 5 лютого.

Близько 22:20 біля гіпермаркету "Там Там", що по проспекту Соборності у Луцьку між потерпілим та грабіжником зав'язалася словесна перепалка, - пише Конкурент.

Раптом зловмисник викрав мобільний телефон марки Iphone5, чорного кольору, вартістю 3900 гривень. Чоловік лише у січні 2017 року вийшов із установи відбуття покарання.

За грабіж "айфону" молодику суд визначив покарання у вигляді 5-річного позбавлення волі. Однак, враховуючи щире каяття, йому визначили 3-річний умовний термін із обов'язком з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: крадіжка, телефон
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Мерії запропонували альтернативу «Луцьким ринкам»
Маніпулюють та обманюють. Підприємець «розгромила» створення КП «Луцькі ринки»
Службове розслідування щодо Палиці: результати приховують від громади?
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Підготовка до весни: як на волинському підприємстві вирощують дерева. ФОТО. ВІДЕО
09 лютий, 21:02
Зробимо ПриватБанк ще сильнішим - Петр Крумханзл
09 лютий, 20:22
Лучанину дали 3 роки умовно за крадіжку iPhone
09 лютий, 20:17
Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 10 і 11 лютого
09 лютий, 20:00
На Волині у підприємця хочуть відібрати землю, яку він орендує
09 лютий, 19:12
Схожі новини
У волинянки викрали телефон під час гучної вечірки У волинянки викрали телефон під час гучної вечірки
29 листопад, 2017, 13:58
Юнак викрав у сусідки мобільний, щоб подарувати його коханій Юнак викрав у сусідки мобільний, щоб подарувати його коханій
21 листопад, 2017, 15:40
На Волині чоловік вкрав телефон у магазині На Волині чоловік вкрав телефон у магазині
06 листопад, 2017, 12:40
На Волині підліток у бібліотеці пограбував відвідувачку На Волині підліток у бібліотеці пограбував відвідувачку
10 жовтень, 2017, 12:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як добре ви знаєте Шацьк. ТЕСТ
09 лютий, 16:24
 4
Куди піти у вихідні в Луцьку: 9-11 лютого
09 лютий, 10:00
 2
На хабарі у 3 тисячі доларів у Луцьку затримали працівника СБУ зі спільниками
09 лютий, 21:38
 1
Лучанка вирощує в підвалі тисячі квітів. ВІДЕО
09 лютий, 13:26
 1
Волинських дітей вчать, як уникнути цькування в школі
Сьогодні, 00:51
 0
Медіа
відео
1/8