вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 10 і 11 лютого

Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 10 і 11 лютого
Вихідні у Волинській області будуть хмарними.

За даними Sinoptik.ua у суботу в регіоні можливий невеликий сніг. У неділю в Луцьку, Володимир-Волинському, Маневичах, Світязі, Любешові, Ковелі опадів не передбачається.

Температура повітря вночі від -6 до -2 градусів, удень до -4…0. Вітер північний, південно-західний, північно-західний і західний, 1-4 м/с. На початку наступного тижня очікується хмарна погода, без опадів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: прогноз, погода, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Мерії запропонували альтернативу «Луцьким ринкам»
Маніпулюють та обманюють. Підприємець «розгромила» створення КП «Луцькі ринки»
Службове розслідування щодо Палиці: результати приховують від громади?
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Зробимо ПриватБанк ще сильнішим - Петр Крумханзл
09 лютий, 20:22
Лучанину дали 3 роки умовно за крадіжку iPhone
09 лютий, 20:17
Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 10 і 11 лютого
09 лютий, 20:00
На Волині у підприємця хочуть відібрати землю, яку він орендує
09 лютий, 19:12
Вечірня аварія в Луцьку: розтрощений «передок» та постраждалий. ФОТО
09 лютий, 18:58
Схожі новини
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 9 лютого Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 9 лютого
08 лютий, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 7 лютого Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 7 лютого
06 лютий, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 31 січня Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 31 січня
30 січень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 26 січня Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 26 січня
25 січень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як добре ви знаєте Шацьк. ТЕСТ
09 лютий, 16:24
 4
Куди піти у вихідні в Луцьку: 9-11 лютого
09 лютий, 10:00
 2
На хабарі у 3 тисячі доларів у Луцьку затримали працівника СБУ зі спільниками
09 лютий, 21:38
 1
Лучанка вирощує в підвалі тисячі квітів. ВІДЕО
09 лютий, 13:26
 1
Волинських дітей вчать, як уникнути цькування в школі
Сьогодні, 00:51
 0
Медіа
відео
1/8