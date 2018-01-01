Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 10 і 11 лютого
09 лютий, 20:00
Вихідні у Волинській області будуть хмарними.
За даними Sinoptik.ua у суботу в регіоні можливий невеликий сніг. У неділю в Луцьку, Володимир-Волинському, Маневичах, Світязі, Любешові, Ковелі опадів не передбачається.
Температура повітря вночі від -6 до -2 градусів, удень до -4…0. Вітер північний, південно-західний, північно-західний і західний, 1-4 м/с. На початку наступного тижня очікується хмарна погода, без опадів.
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За даними Sinoptik.ua у суботу в регіоні можливий невеликий сніг. У неділю в Луцьку, Володимир-Волинському, Маневичах, Світязі, Любешові, Ковелі опадів не передбачається.
Температура повітря вночі від -6 до -2 градусів, удень до -4…0. Вітер північний, південно-західний, північно-західний і західний, 1-4 м/с. На початку наступного тижня очікується хмарна погода, без опадів.
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