Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 10 і 11 лютого





За даними Sinoptik.ua у суботу в регіоні можливий невеликий сніг. У неділю в Луцьку, Володимир-Волинському, Маневичах, Світязі, Любешові, Ковелі опадів не передбачається.



Температура повітря вночі від -6 до -2 градусів, удень до -4…0. Вітер північний, південно-західний, північно-західний і західний, 1-4 м/с. На початку наступного тижня очікується хмарна погода, без опадів.



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