Луцький «ГаРмИдЕр» покаже триптих із творів Лесі Українки
Сьогодні, 08:15
18 лютого театр «ГаРмИдЕр» представить триптих із творів Лесі Українки «Прокляття Рахілі», «Що дасть нам силу?» і «На полі крові».
Тоді як «євангеліє» від Юди уже не раз було представлене театром на глядацький суд, то дві інші неканонічні біблійні історії пов’язані із земним шляхом Христа презентуватимуться вперше, - повідомили в театрі.
«До букви виважені Лесині тексти диктують лаконічну сакральність їх сценічного прочитання і розраховують на глядацьке занурення в підняті теми. Буквальне занурення публіки у простір подій обіцяємо і сподіваємося, що воно буде глибинним, а не формальним».
Актори: Юрій Моклиця, Дмитро Безвербний, Наталка Шепель, Павло Порицький, Алла Доманська, Юлія Яцун, Оксана Бречко
Режисер: Руслана Порицька
Звукооператор: Олексій Стаднюк
Світлооператор: Петро Дмитрук
Вистава відбудеться за адресою: вул. Ковельська, 56
Початок: 18:00
Квиток: 30 грн (придбати можна перед початком вистави)
Довідки та бронювання місць можливе за номером: 097-671-78-95
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Тоді як «євангеліє» від Юди уже не раз було представлене театром на глядацький суд, то дві інші неканонічні біблійні історії пов’язані із земним шляхом Христа презентуватимуться вперше, - повідомили в театрі.
«До букви виважені Лесині тексти диктують лаконічну сакральність їх сценічного прочитання і розраховують на глядацьке занурення в підняті теми. Буквальне занурення публіки у простір подій обіцяємо і сподіваємося, що воно буде глибинним, а не формальним».
Актори: Юрій Моклиця, Дмитро Безвербний, Наталка Шепель, Павло Порицький, Алла Доманська, Юлія Яцун, Оксана Бречко
Режисер: Руслана Порицька
Звукооператор: Олексій Стаднюк
Світлооператор: Петро Дмитрук
Вистава відбудеться за адресою: вул. Ковельська, 56
Початок: 18:00
Квиток: 30 грн (придбати можна перед початком вистави)
Довідки та бронювання місць можливе за номером: 097-671-78-95
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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