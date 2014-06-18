Луцький «ГаРмИдЕр» покаже триптих із творів Лесі Українки





Тоді як «євангеліє» від Юди уже не раз було представлене театром на глядацький суд, то дві інші неканонічні біблійні історії пов’язані із земним шляхом Христа презентуватимуться вперше, - повідомили в



«До букви виважені Лесині тексти диктують лаконічну сакральність їх сценічного прочитання і розраховують на глядацьке занурення в підняті теми. Буквальне занурення публіки у простір подій обіцяємо і сподіваємося, що воно буде глибинним, а не формальним».



Актори: Юрій Моклиця, Дмитро Безвербний, Наталка Шепель, Павло Порицький, Алла Доманська, Юлія Яцун, Оксана Бречко

Режисер: Руслана Порицька

Звукооператор: Олексій Стаднюк

Світлооператор: Петро Дмитрук



Вистава відбудеться за адресою: вул. Ковельська, 56

Початок: 18:00

Квиток: 30 грн (придбати можна перед початком вистави)

Довідки та бронювання місць можливе за номером: 097-671-78-95





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 18 лютого театр «ГаРмИдЕр» представить триптих із творів Лесі Українки «Прокляття Рахілі», «Що дасть нам силу?» і «На полі крові».Тоді як «євангеліє» від Юди уже не раз було представлене театром на глядацький суд, то дві інші неканонічні біблійні історії пов’язані із земним шляхом Христа презентуватимуться вперше, - повідомили в театрі «До букви виважені Лесині тексти диктують лаконічну сакральність їх сценічного прочитання і розраховують на глядацьке занурення в підняті теми. Буквальне занурення публіки у простір подій обіцяємо і сподіваємося, що воно буде глибинним, а не формальним».Актори: Юрій Моклиця, Дмитро Безвербний, Наталка Шепель, Павло Порицький, Алла Доманська, Юлія Яцун, Оксана БречкоРежисер: Руслана ПорицькаЗвукооператор: Олексій СтаднюкСвітлооператор: Петро ДмитрукВистава відбудеться за адресою: вул. Ковельська, 56Початок: 18:00Квиток: 30 грн (придбати можна перед початком вистави)Довідки та бронювання місць можливе за номером: 097-671-78-95

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