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Зробимо ПриватБанк ще сильнішим - Петр Крумханзл

Зробимо ПриватБанк ще сильнішим - Петр Крумханзл
ПриватБанк - це унікальний не тільки для України, але і всієї Європи високотехнологічний банк, і завдання нашої команди зберегти та примножити цю перевагу.

Про це заявив голова правління ПриватБанку Петр Крумханзл під час першого брифінгу для ЗМІ. За його словами, головним напрямком роботи керівництва банку буде реалізація стратегії його розвитку, підвищення інвестиційної привабливості та вартості ПриватБанку, - повідомили у банку.

За словами міністра фінансів України Олександра Данилюка, призначення Петра Крумханзла керівником найбільшого держбанку за підсумками професійного конкурсу - це один з перших досвідів у держбанках, і новий керівник посилить команду банку, яка забезпечила збереження лідируючих позицій на ринку.

"Ми затвердили стратегію розвитку держбанків і, зокрема, ПриватБанку, і для реалізації цієї стратегії залучаємо високопрофесійне керівництво з досвідом роботи на міжнародних ринках, - підкреслив Олександр Данилюк.

Відповідаючи на запитання щодо надання ПриватБанком інформації на запити Національного банку України, перший заступник голови правління банку Галина Пахачук зазначила, що банк суворо дотримується вимог чинного законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку України з питань захисту та порядку розкриття банківської таємниці.

"Ми розуміємо, що сьогодні наше спільне завдання - це повернення до бюджету сотень мільярдів гривень, спрямованих на підтримку банку як шляхом прибуткової роботи, сплати податків, так і повернення активів з так званого "токсичного" портфеля, сформованого попередніми власниками банку, - зазначила Галина Пахачук. - Аудит операцій банку, який проводить НБУ, це важлива і потрібна для країни робота, і передача інформації регулятору не є порушенням банківської таємниці. За кожним фактом розкриття банківської таємниці, в тому числі шляхом публікації закритої службової інформації в ЗМІ, банк буде вести ретельне розслідування".

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Теги: Петр Крумханзл
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