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Під вивіскою криптовалюти діяв кіберзлодій: подробиці спецоперації у «політесі»

Під вивіскою криптовалюти діяв кіберзлодій: подробиці спецоперації у «політесі»
Працівник Луцького національного технічного університету за допомогою шкідливого програмного забезпечення викрадав персональні дані. Для анонімізації усіх розрахунків за вчинення протиправних дій він використовував криптовалюту.

Про це повідомили у кіберполіції України.

У березні 2017 року за матеріалами, зібраними працівниками кіберполіції, слідчі Луцького відділу розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 (Незаконне втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж) Кримінального кодексу України.

Під час проведення процесуальних заходів силовики викрили працівника ЛНТУ у причетності до вчинення низки несанкціонованих втручань в роботу електронно-обчислювальних машин за допомогою шкідливого програмного забезпечення. Метою таких його дій було викрадення конфіденційних даних.

Поліцейські встановили: зловмисник викрадав персональні дані, після чого збував їх. Для анонімізації своїх злочинних дій він використовував криптовалюту, за допомогою якої відбувалися усі розрахунки.

Особисту потужну комп’ютерну техніку, яка містить в собі відеокарти з великими об’ємами пам’яті, працівник навчального закладу зберігав та використовував в університеті. Приміщення декількох кабінетів, майно (системи кондиціонування та охолодження техніки), електроенергію та можливості доступу до інтернету, які перебувають у власності державного закладу, він використовував для роботи так званої «майнінгової ферми». У такий спосіб він намагався уникнути сплати комунальних платежів та інших витрат власного рахунку.

Санкціоновані обшуки правоохоронці провели за місцем роботи та проживання зловмисника. За їх результатами вилучено комп’ютерну техніку, яку наразі оглядають експерти.

Проводяться подальші слідчі дії.



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Теги: ЛНТУ, обшук, кіберполіція, варте уваги
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Коментарі 1
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Які персональні дані, не меліть дурниць! неслабо так чувак ферму розростив на чужій електриці та приміщеннях, ох неслабо!
прийдеться віддати половину)))
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