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Польща переписує світову історію, - волинський депутат

Польща переписує світову історію, - волинський депутат
Депутат Волиньради Анатолій Вітів вважає, що Польща своїми діями намагається нав'язати антиукраїнську громадську думку.

Закон про Інститут національної пам'яті, який вже охрестили як «антибандерівський» закон, – це спроба Польщі переписати світову історію. Таку думку висловив депутат Волиньради Анатолій Вітів 9 лютого під час прямого ефіру ток-шоу «Протилежний погляд LIVE», пише Конкурент.

Зі слів Анатолія Вітіва, ухвалення «антибандерівського» закону – це спроба Польщі переписати не лише українську, а й світову історію.

Належної реакції на дії Польщі з боку України не було від початку, коли Сейм ухвалював «антиволинську» постанову про визнання геноцидом подій, які відбувались на території Волині в 1940-х роках («Волинська трагедія» – ред.).

«Поляки розуміли, що можна тиснути далі, і вони випускають фільм «Волинь», який масово транслюють в Польщі, накручуючи ситуацію і формуючи антиукраїнську громадську думку. Й зараз виходить логічне продовження дій польської влади ухвалення закону», – зазначив Анатолій Вітів.

Депутат також додав, що багато перечитав повідомлень в ЗМІ, в яких йдеться про те, що на побутовому рівні відносини поляків до українців, які там працюють, погіршилось останнім часом.



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Теги: Польща, скандал
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