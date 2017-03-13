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На Волині виявили склад контрафактного алкоголю. ФОТО

На Волині виявили склад контрафактного алкоголю. ФОТО
У Володимирі-Волинському правоохоронці виявили чималий склад із контрафактним алкоголем.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури області.

Правоохоронці в межах розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 199 КК України сьогодні, 9 лютого, провели санкціонований судом обшук у складському приміщенні у Володимирі-Волинському.

Під час обшуку виявлено понад 500 ящиків контрафактного алкоголю із акцизними марками з ознаками підробки .

Триває досудове розслідування, вживаються заходи задля встановлення осіб, причетних до незаконного промислу.

На Волині виявили склад контрафактного алкоголю. ФОТО
На Волині виявили склад контрафактного алкоголю. ФОТО
На Волині виявили склад контрафактного алкоголю. ФОТО

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Теги: обшук, Волинь
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