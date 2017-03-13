На Волині виявили склад контрафактного алкоголю. ФОТО
09 лютий, 21:55
У Володимирі-Волинському правоохоронці виявили чималий склад із контрафактним алкоголем.
Про це повідомили у прес-службі прокуратури області.
Правоохоронці в межах розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 199 КК України сьогодні, 9 лютого, провели санкціонований судом обшук у складському приміщенні у Володимирі-Волинському.
Під час обшуку виявлено понад 500 ящиків контрафактного алкоголю із акцизними марками з ознаками підробки .
Триває досудове розслідування, вживаються заходи задля встановлення осіб, причетних до незаконного промислу.
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Про це повідомили у прес-службі прокуратури області.
Правоохоронці в межах розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 199 КК України сьогодні, 9 лютого, провели санкціонований судом обшук у складському приміщенні у Володимирі-Волинському.
Під час обшуку виявлено понад 500 ящиків контрафактного алкоголю із акцизними марками з ознаками підробки .
Триває досудове розслідування, вживаються заходи задля встановлення осіб, причетних до незаконного промислу.
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