Журналіст із Черкащини похвалив волинських дорожників





Про це йдеться у статті журналіста Валерія Реви у черкаській газеті «Віка», - передає



Журналіст зазначає, що на початку лютого відвідав селище Колки на Волині.



«Приїхав у Колки я в суботу, 3 лютого, вранці. Чесно кажучи, коли вирушав у дорогу і подивився прогноз погоди метеоспеціалістів, навіть трохи занервував: як добиратимуся наступного дня назад (на вечір 4 лютого уже був придбаний квиток на поїзд), адже синоптики обіцяли сильні снігопади в Колках, а отже добиратися до залізничного вокзалу за 35 кілометрів від Колок - в місто Ківерці буде неможливо із-за заваленої снігом автотраси», - йдеться у матеріалі.



За його словами, у Колках у другій половині дня в день мого приїзду почало хурделити й розпочався неймовірний снігопад. Десь близько півночі з 3 на 4 лютого на вулицях було снігу не менше, ніж у Каневі 20 січня - після такого ж снігопаду.



«Яким же було моє здивування, коли вранці 4 лютого я вийшов на вулицю: проїжджі дороги були вже вичищені від снігу, туди-сюди автотрасою, що проходить через Колки, сновигали міжміські автобуси; тротуари також уже були вичищені спецтехнікою. Як виявилось, снігопад припинився близько 4-ї години ранку, а вже близько восьмої години тротуари й автотраса були вичищені від снігу! На Черкащині ж після того "страшного" снігопаду кілька днів "боролися зі стихійним лихом" на проїжджих частинах міських та обласних вулиць, були скасовані міжміські автобусні рейси.

Про стан канівських міських тротуарів і говорити не хочеться...», - стверджує Рева.



«Чи то спецтехніка на Волині краще налаштована на «несподівані снігопади», чи рівень селищного бюджету на Волині не перешкоджає чиновникам добросовісно і вчасно виконувати свої обов'язки? Неначе й країна одна, і кліматичні умови мало відрізняються в різних регіонах країни, але наслідки погодних «несподіванок» чомусь такі різні...» - додав автор статті.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Працівників комунальних служб на Волині похвалили за якісну розчистку доріг від снігу.Про це йдеться у статті журналістау черкаській газеті «Віка», - передає Канів Журналіст зазначає, що на початку лютого відвідав селище Колки на Волині.«Приїхав у Колки я в суботу, 3 лютого, вранці. Чесно кажучи, коли вирушав у дорогу і подивився прогноз погоди метеоспеціалістів, навіть трохи занервував: як добиратимуся наступного дня назад (на вечір 4 лютого уже був придбаний квиток на поїзд), адже синоптики обіцяли сильні снігопади в Колках, а отже добиратися до залізничного вокзалу за 35 кілометрів від Колок - в місто Ківерці буде неможливо із-за заваленої снігом автотраси», - йдеться у матеріалі.За його словами, у Колках у другій половині дня в день мого приїзду почало хурделити й розпочався неймовірний снігопад. Десь близько півночі з 3 на 4 лютого на вулицях було снігу не менше, ніж у Каневі 20 січня - після такого ж снігопаду.«Яким же було моє здивування, коли вранці 4 лютого я вийшов на вулицю: проїжджі дороги були вже вичищені від снігу, туди-сюди автотрасою, що проходить через Колки, сновигали міжміські автобуси; тротуари також уже були вичищені спецтехнікою. Як виявилось, снігопад припинився близько 4-ї години ранку, а вже близько восьмої години тротуари й автотраса були вичищені від снігу! На Черкащині ж після того "страшного" снігопаду кілька днів "боролися зі стихійним лихом" на проїжджих частинах міських та обласних вулиць, були скасовані міжміські автобусні рейси.Про стан канівських міських тротуарів і говорити не хочеться...», - стверджує Рева.«Чи то спецтехніка на Волині краще налаштована на «несподівані снігопади», чи рівень селищного бюджету на Волині не перешкоджає чиновникам добросовісно і вчасно виконувати свої обов'язки? Неначе й країна одна, і кліматичні умови мало відрізняються в різних регіонах країни, але наслідки погодних «несподіванок» чомусь такі різні...» - додав автор статті.

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