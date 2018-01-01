вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинський «кіборг» Андрій Луцик потребує допомоги

Волинський «кіборг» Андрій Луцик потребує допомоги
Захисник Донецького аеропорту з 80-ї бригади, волинянин Андрій Луцик потребує грошей на продовження лікування.

Про це у Facebook написала волонтерка Наталка Попова.

Андрій Луцик, який є інвалідом війни II групи, сьогодні, 9 лютого, проходив чергове комплексне обстеження і консультації в київських профільних клініках.

«Щиро дякуємо Лікарям з Великої Літери за те, що не відмовляються від нашого Андрія і його найскладнішого випадку і намагаються врятувати його кінцівки. І без гонорарів і понтів», - зазначила Попова.

За її інформацією, діагнози Андрія Луцика, який захищав нашу країну невтішні і лише додаються. Зокрема хвороба Рейно III ступеню, бульома емфізема обох легень, склеродермія, індурактивний набряк, прогресуючі виразки.

«Інвалід війни II групи знову вимушений стояти з протягнутою рукою, щоб пройти черговий курс лікування…» - йдеться в дописі Попової.

Допомогти Андрію Луцику можна, переказавши кошти на картку «Приватбанку»: 4149 4996 4220 1394 (Луцик Наталія).


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: благодійність
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Мерії запропонували альтернативу «Луцьким ринкам»
Маніпулюють та обманюють. Підприємець «розгромила» створення КП «Луцькі ринки»
Службове розслідування щодо Палиці: результати приховують від громади?
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Патрульні спростували заяву Шпиги
Сьогодні, 00:14
10 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Волинський «кіборг» Андрій Луцик потребує допомоги
09 лютий, 23:04
Журналіст із Черкащини похвалив волинських дорожників
09 лютий, 22:25
На Волині виявили склад контрафактного алкоголю. ФОТО
09 лютий, 21:55
Схожі новини
У сина волинянина, який загинув під Іловайськом, – день народження У сина волинянина, який загинув під Іловайськом, – день народження
07 лютий, 20:37
У Нововолинську – благодійний концерт заради порятунку дитини У Нововолинську – благодійний концерт заради порятунку дитини
06 лютий, 09:01
Мріє про папугу: пасинок Героя святкує День народження Мріє про папугу: пасинок Героя святкує День народження
05 лютий, 14:33
У хлопчика з Волині виявили пухлину мозку. Потрібна допомога У хлопчика з Волині виявили пухлину мозку. Потрібна допомога
03 лютий, 14:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як добре ви знаєте Шацьк. ТЕСТ
09 лютий, 16:24
 4
Куди піти у вихідні в Луцьку: 9-11 лютого
09 лютий, 10:00
 2
На хабарі у 3 тисячі доларів у Луцьку затримали працівника СБУ зі спільниками
09 лютий, 21:38
 1
Лучанка вирощує в підвалі тисячі квітів. ВІДЕО
09 лютий, 13:26
 1
Волинських дітей вчать, як уникнути цькування в школі
Сьогодні, 00:51
 0
Медіа
відео
1/8