Волинський «кіборг» Андрій Луцик потребує допомоги
09 лютий, 23:04
Захисник Донецького аеропорту з 80-ї бригади, волинянин Андрій Луцик потребує грошей на продовження лікування.
Про це у Facebook написала волонтерка Наталка Попова.
Андрій Луцик, який є інвалідом війни II групи, сьогодні, 9 лютого, проходив чергове комплексне обстеження і консультації в київських профільних клініках.
«Щиро дякуємо Лікарям з Великої Літери за те, що не відмовляються від нашого Андрія і його найскладнішого випадку і намагаються врятувати його кінцівки. І без гонорарів і понтів», - зазначила Попова.
За її інформацією, діагнози Андрія Луцика, який захищав нашу країну невтішні і лише додаються. Зокрема хвороба Рейно III ступеню, бульома емфізема обох легень, склеродермія, індурактивний набряк, прогресуючі виразки.
«Інвалід війни II групи знову вимушений стояти з протягнутою рукою, щоб пройти черговий курс лікування…» - йдеться в дописі Попової.
Допомогти Андрію Луцику можна, переказавши кошти на картку «Приватбанку»: 4149 4996 4220 1394 (Луцик Наталія).
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Про це у Facebook написала волонтерка Наталка Попова.
Андрій Луцик, який є інвалідом війни II групи, сьогодні, 9 лютого, проходив чергове комплексне обстеження і консультації в київських профільних клініках.
«Щиро дякуємо Лікарям з Великої Літери за те, що не відмовляються від нашого Андрія і його найскладнішого випадку і намагаються врятувати його кінцівки. І без гонорарів і понтів», - зазначила Попова.
За її інформацією, діагнози Андрія Луцика, який захищав нашу країну невтішні і лише додаються. Зокрема хвороба Рейно III ступеню, бульома емфізема обох легень, склеродермія, індурактивний набряк, прогресуючі виразки.
«Інвалід війни II групи знову вимушений стояти з протягнутою рукою, щоб пройти черговий курс лікування…» - йдеться в дописі Попової.
Допомогти Андрію Луцику можна, переказавши кошти на картку «Приватбанку»: 4149 4996 4220 1394 (Луцик Наталія).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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