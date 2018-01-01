Волинський «кіборг» Андрій Луцик потребує допомоги

Захисник Донецького аеропорту з 80-ї бригади, волинянинпотребує грошей на продовження лікування.Про це у Facebook написала волонтеркаАндрій Луцик, який є інвалідом війни II групи, сьогодні, 9 лютого, проходив чергове комплексне обстеження і консультації в київських профільних клініках.«Щиро дякуємо Лікарям з Великої Літери за те, що не відмовляються від нашого Андрія і його найскладнішого випадку і намагаються врятувати його кінцівки. І без гонорарів і понтів», - зазначила Попова.За її інформацією, діагнози Андрія Луцика, який захищав нашу країну невтішні і лише додаються. Зокрема хвороба Рейно III ступеню, бульома емфізема обох легень, склеродермія, індурактивний набряк, прогресуючі виразки.«Інвалід війни II групи знову вимушений стояти з протягнутою рукою, щоб пройти черговий курс лікування…» - йдеться в дописі Попової.Допомогти Андрію Луцику можна, переказавши кошти на картку «Приватбанку»: 4149 4996 4220 1394 (Луцик Наталія).