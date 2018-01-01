Патрульні спростували заяву Шпиги

У лавах патрульної поліції Волині залишаються служити понад 70% охоронців порядку.Про це під час прес-брифінгу заявив заступник начальника управління патрульної поліції у Волинській області, - повідомили у прес-службі управління.Станом на 9 лютого в управлінні патрульної поліції у Волинській області проходять службу 117 працівників, які працюють з моменту відкриття Управління. А це -–71 % (19 грудня 2015 приступило до служби 165 патрульних).Більшість звільнились за власним бажанням, а понад 10% перевелись до інших підрозділів Національної поліції.Аби укомплектувати вакантні посади, оголошено конкурс назаміщення посад поліцейського.«19 грудня 2017 року 46 нових працівників склали присягу. Ще 68 осіб випустяться протягом лютого-квітня 2018 року. У зв’язку з розширенням повноважень та території обслуговування збільшено штат Управління патрульної поліції у Волинській області Департаменту патрульної поліції. Якщо у 2015 році штат УПП становив 185 атестованих посад, то станом на лютий 2018 він становить 388, вакантними є 124 посади. Конкурсний набір триває», - повідомив Хмарук.Він наголосив на інших важливих аспектах, які треба враховувати перш, ніж безпідставно критикувати діяльність патрульної поліції.Так, 3 лютого запрацював відділ з організації несення служби у місті Ковель та рота з обслуговування міста Ковель УПП у Волинській області ДПП. Для забезпечення публічної безпеки і порядку в Ковелі з Луцька відряджено 24 працівники.Також Управління патрульної поліції у Волинській області Департаменту патрульної поліції обслуговує автомобільні дороги державного і міжнародного значення.На кожному відрізку дороги та на кожному посту несуть службу екіпажі патрульної поліції.«Що ж стосується Луцька, то в обласному центрі щозміни на службу заступає в середньому 5 екіпажів патрульних. Запрошуємо молодих людей заповнювати анкети на сайті Департаменту патрульної поліції та долучатись до охорони публічної безпеки», - наголосили під час брифінгу.Нагадаємо, під час позачергової сесії Волинської облради начальник ГУНП в області, що в Луцьку звільнилась половина особового складу патрульної поліції.