Щоб прогодувати сім’ю, волинський художник 15 років провів на заробітках

Михайла Мельника зберігаються чи не по усьому світу, а він 15 років був на заробітках, щоб прогодувати сім’ю.



Майстер натюрмортів повернувся до Луцька з Італії, - повідомляє



Михайло Мельник повернувся до художньої майстерні, яку облаштував у себе вдома. Її майстер пензля на 15 років залишив, бо професія художника в Україні не давала йому гідних заробітків.



«Треба було вчити дітей, я не міг оплатити навчання, мусив їхати на заробітки. Вже вік, вже хочеться бути в Україні, щось робити для своєї держави», – каже художник.



На заробітках в Італії колишній художник-постановник Волинського драмтеатру не припиняв працювати творчо.



Він розповідає: «Я працював у вітражній майстерні, робили декори по склу, після роботи малював пастелі і акрил. Потім поміняв роботу, пішов на будівництво і малював тільки взимку або коли негода».



67-річний художник переглядає свої роботи, що зберігаються на горищі. Творчості приділяє не так багато часу, як раніше, більше займається здоров’ям. Але і без діла не сидить. Нещодавно отримав замовлення від настоятеля місцевої церкви і нині розмальовує ікону.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Картини волинського художника-постановника та викладачазберігаються чи не по усьому світу, а він 15 років був на заробітках, щоб прогодувати сім’ю.Майстер натюрмортів повернувся до Луцька з Італії, - повідомляє ВРД НСТУ Михайло Мельник повернувся до художньої майстерні, яку облаштував у себе вдома. Її майстер пензля на 15 років залишив, бо професія художника в Україні не давала йому гідних заробітків.«Треба було вчити дітей, я не міг оплатити навчання, мусив їхати на заробітки. Вже вік, вже хочеться бути в Україні, щось робити для своєї держави», – каже художник.На заробітках в Італії колишній художник-постановник Волинського драмтеатру не припиняв працювати творчо.Він розповідає: «Я працював у вітражній майстерні, робили декори по склу, після роботи малював пастелі і акрил. Потім поміняв роботу, пішов на будівництво і малював тільки взимку або коли негода».67-річний художник переглядає свої роботи, що зберігаються на горищі. Творчості приділяє не так багато часу, як раніше, більше займається здоров’ям. Але і без діла не сидить. Нещодавно отримав замовлення від настоятеля місцевої церкви і нині розмальовує ікону.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію