Щоб прогодувати сім’ю, волинський художник 15 років провів на заробітках
Сьогодні, 07:08
Картини волинського художника-постановника та викладача Михайла Мельника зберігаються чи не по усьому світу, а він 15 років був на заробітках, щоб прогодувати сім’ю.
Майстер натюрмортів повернувся до Луцька з Італії, - повідомляє ВРД НСТУ.
Михайло Мельник повернувся до художньої майстерні, яку облаштував у себе вдома. Її майстер пензля на 15 років залишив, бо професія художника в Україні не давала йому гідних заробітків.
«Треба було вчити дітей, я не міг оплатити навчання, мусив їхати на заробітки. Вже вік, вже хочеться бути в Україні, щось робити для своєї держави», – каже художник.
На заробітках в Італії колишній художник-постановник Волинського драмтеатру не припиняв працювати творчо.
Він розповідає: «Я працював у вітражній майстерні, робили декори по склу, після роботи малював пастелі і акрил. Потім поміняв роботу, пішов на будівництво і малював тільки взимку або коли негода».
67-річний художник переглядає свої роботи, що зберігаються на горищі. Творчості приділяє не так багато часу, як раніше, більше займається здоров’ям. Але і без діла не сидить. Нещодавно отримав замовлення від настоятеля місцевої церкви і нині розмальовує ікону.
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Майстер натюрмортів повернувся до Луцька з Італії, - повідомляє ВРД НСТУ.
Михайло Мельник повернувся до художньої майстерні, яку облаштував у себе вдома. Її майстер пензля на 15 років залишив, бо професія художника в Україні не давала йому гідних заробітків.
«Треба було вчити дітей, я не міг оплатити навчання, мусив їхати на заробітки. Вже вік, вже хочеться бути в Україні, щось робити для своєї держави», – каже художник.
На заробітках в Італії колишній художник-постановник Волинського драмтеатру не припиняв працювати творчо.
Він розповідає: «Я працював у вітражній майстерні, робили декори по склу, після роботи малював пастелі і акрил. Потім поміняв роботу, пішов на будівництво і малював тільки взимку або коли негода».
67-річний художник переглядає свої роботи, що зберігаються на горищі. Творчості приділяє не так багато часу, як раніше, більше займається здоров’ям. Але і без діла не сидить. Нещодавно отримав замовлення від настоятеля місцевої церкви і нині розмальовує ікону.
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Коментарі 3
То така наша суч....А Україна,де самі таланти виїжджають,щоб дітей прогодувати....бо то країна олігархії,,де вона тільки і може жити....
Такий він, видно, "художник", раз мусив цеглу підносити. Так його "картини", видно, купують.
А ти наверно і є той олігарх.....якому нічого не потрібно....лікарі ,художники,та багато талановитої молоді виїжджає....поки ти тут живеш за рахунок хабарів....
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