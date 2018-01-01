Через сурогат муніципали «потрусили» луцькі ринки
Сьогодні, 02:12
Урожайним на сурогат видався для луцьких муніципалів день 9 лютого. Інспекторам вдалося виявити три «точки» реалізації сумнівної горілки.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.
Зранку вони відпрацьовували приватний сектор та ринок «Північний», а по обіді – «накрили» торгашів на ринку «Сороковий», що на вулиці Конякіна. Тут, в одному з контейнерів, вони знайшли та вилучили 10 літрів сурогату в пластикові тарі.
На порушницю складено адміністративний протокол за ч. 3 ст. 156 КУпАП, який направлять на розгляд Луцького міськрайонного суду, щоб працівники Феміди визначили міру покарання.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.
Зранку вони відпрацьовували приватний сектор та ринок «Північний», а по обіді – «накрили» торгашів на ринку «Сороковий», що на вулиці Конякіна. Тут, в одному з контейнерів, вони знайшли та вилучили 10 літрів сурогату в пластикові тарі.
На порушницю складено адміністративний протокол за ч. 3 ст. 156 КУпАП, який направлять на розгляд Луцького міськрайонного суду, щоб працівники Феміди визначили міру покарання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Слабо трусите,навпроти АТБ біля гостинця торгують ті самі тьоті,не пиринімаєте ви міри проти них,видно мзду хтось бере.
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