Через сурогат муніципали «потрусили» луцькі ринки

Урожайним на сурогат видався для луцьких муніципалів день 9 лютого. Інспекторам вдалося виявити три «точки» реалізації сумнівної горілки.Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.Зранку вони відпрацьовували приватний сектор та ринок «Північний», а по обіді – «накрили» торгашів на ринку «Сороковий», що на вулиці Конякіна. Тут, в одному з контейнерів, вони знайшли та вилучили 10 літрів сурогату в пластикові тарі.На порушницю складено адміністративний протокол за ч. 3 ст. 156 КУпАП, який направлять на розгляд Луцького міськрайонного суду, щоб працівники Феміди визначили міру покарання.