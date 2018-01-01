На згарищі на Волині знайшли тіло чоловіка





Про це повідомляє Ратнівський РС управління ДСНС у Волинській області.



За інформацією рятувальників, пожежа сталася 9 лютого о 04:20 у селі Тур у Ратнівському районі.



Під час ліквідації пожежі було виявлено тіло місцевого мешканця 1958 р.н.



Рятувальники застерігають громадян дотримуватися елементарних правил пожежної безпеки





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На місці пожежі у селі Тур в Ратнівському районі працівники ДСНС виявили труп чоловіка.Про це повідомляє Ратнівський РС управління ДСНС у Волинській області.За інформацією рятувальників, пожежа сталася 9 лютого о 04:20 у селі Тур у Ратнівському районі.Під час ліквідації пожежі було виявлено тіло місцевого мешканця 1958 р.н.Рятувальники застерігають громадян дотримуватися елементарних правил пожежної безпеки

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