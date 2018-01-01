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На згарищі на Волині знайшли тіло чоловіка

На згарищі на Волині знайшли тіло чоловіка
На місці пожежі у селі Тур в Ратнівському районі працівники ДСНС виявили труп чоловіка.

Про це повідомляє Ратнівський РС управління ДСНС у Волинській області.

За інформацією рятувальників, пожежа сталася 9 лютого о 04:20 у селі Тур у Ратнівському районі.

Під час ліквідації пожежі було виявлено тіло місцевого мешканця 1958 р.н.

Рятувальники застерігають громадян дотримуватися елементарних правил пожежної безпеки


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Теги: пожежа, Волинь
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