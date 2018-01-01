На мосту в Києві вилізла арматура: понад 10 авто пошкоджено
Сьогодні, 04:10
У Києві на Шулявському мосту з асфальту вилізла арматура, у результаті чого пошкоджено колеса більш ніж 10 авто.
Про це повідомляє Укрінформ.
«Знову втомився Шулявський шляхопровід, тепер зверху, від Індустріального на Дорогожичі, пошкоджені колеса більш ніж 10 авто! Деякі стоять нижче вже біля зупинки. Частина лагодяться прямо на мосту», - йдеться в повідомленні.
Як зазначає видання, посеред проїжджої частини – ями з арматурами, що стирчать. Диски рве, наче пластикові.
У лютому 2017 року обвалилася плита на Шулявському шляхопроводі. Уламки мосту впали на припарковане авто.
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Про це повідомляє Укрінформ.
«Знову втомився Шулявський шляхопровід, тепер зверху, від Індустріального на Дорогожичі, пошкоджені колеса більш ніж 10 авто! Деякі стоять нижче вже біля зупинки. Частина лагодяться прямо на мосту», - йдеться в повідомленні.
Як зазначає видання, посеред проїжджої частини – ями з арматурами, що стирчать. Диски рве, наче пластикові.
У лютому 2017 року обвалилася плита на Шулявському шляхопроводі. Уламки мосту впали на припарковане авто.
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