«Приватбанк» знову продадуть





Про це заявив міністр фінансів України Олександр Данилюк, - передає



«Було оновлено стратегію «Приватбанку». Для реалізації цієї стратегії ми залучили нове керівництво, завдання якого – розвивати банк згідно з цією стратегією, щоб урешті держава могла його ефективно продати і залучити кошти до бюджету, аби профінансувати витрати на націоналізацію», – пояснив очільник Мінфіну.



Нагадаємо, 9 лютого 2018 року Нацбанк затвердив нового голову правління «Приватбанку». Ним став чеський банкір Петр Крумханзл. У НБУ також зазначили, що перед новим топ-менеджментом найбільшого банку країни стоять амбітні виклики.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Стратегію розвитку нині державного «Приватбанку» оновили, тож уже за п'ять років його планують продати у приватні руки. Щоб зробити це максимальною вигідно і повернути кошти у бюджет, банк планують активно розвивати.Про це заявив міністр фінансів України, - передає 5 канал «Було оновлено стратегію «Приватбанку». Для реалізації цієї стратегії ми залучили нове керівництво, завдання якого – розвивати банк згідно з цією стратегією, щоб урешті держава могла його ефективно продати і залучити кошти до бюджету, аби профінансувати витрати на націоналізацію», – пояснив очільник Мінфіну.Нагадаємо, 9 лютого 2018 року Нацбанк затвердив нового голову правління «Приватбанку». Ним став чеський банкір. У НБУ також зазначили, що перед новим топ-менеджментом найбільшого банку країни стоять амбітні виклики.

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