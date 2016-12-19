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«Приватбанк» знову продадуть

«Приватбанк» знову продадуть
Стратегію розвитку нині державного «Приватбанку» оновили, тож уже за п'ять років його планують продати у приватні руки. Щоб зробити це максимальною вигідно і повернути кошти у бюджет, банк планують активно розвивати.

Про це заявив міністр фінансів України Олександр Данилюк, - передає 5 канал.

«Було оновлено стратегію «Приватбанку». Для реалізації цієї стратегії ми залучили нове керівництво, завдання якого – розвивати банк згідно з цією стратегією, щоб урешті держава могла його ефективно продати і залучити кошти до бюджету, аби профінансувати витрати на націоналізацію», – пояснив очільник Мінфіну.

Нагадаємо, 9 лютого 2018 року Нацбанк затвердив нового голову правління «Приватбанку». Ним став чеський банкір Петр Крумханзл. У НБУ також зазначили, що перед новим топ-менеджментом найбільшого банку країни стоять амбітні виклики.



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Теги: уряд, банк, Приватбанк
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