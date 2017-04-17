Грандіозний карнавал у Ріо-де-Жанейро. ФОТО
Сьогодні, 08:31
У бразильському Ріо-де-Жанейро урочисто відкрили всесвітньо відомий традиційний карнавал.
Мер Ріо Марселу Крівелла передав ключ від міста королю карнавалу, що знаменувало його початок, повідомляє Новое Время з посиланням на DW.
Карнавал триватиме дев’ять днів. Очікується, що в ньому візьмуть участь 6,5 мільйона осіб, серед яких 1,5 мільйона туристів.
Карнавал проходить у досить скрутний для Ріо час. Торік через брак коштів у міській скарбниці було звільнено близько 80 тисяч працівників. Місто також скоротило допомогу школам самби. Цього року дефіцит бюджету міста очікується в сумі не менше трьох мільярдів доларів США.
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Мер Ріо Марселу Крівелла передав ключ від міста королю карнавалу, що знаменувало його початок, повідомляє Новое Время з посиланням на DW.
Карнавал триватиме дев’ять днів. Очікується, що в ньому візьмуть участь 6,5 мільйона осіб, серед яких 1,5 мільйона туристів.
Карнавал проходить у досить скрутний для Ріо час. Торік через брак коштів у міській скарбниці було звільнено близько 80 тисяч працівників. Місто також скоротило допомогу школам самби. Цього року дефіцит бюджету міста очікується в сумі не менше трьох мільярдів доларів США.
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