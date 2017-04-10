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Тарас Літковець: Між Польщею і Україною вибудуються добросусідські стосунки

Тарас Літковець: Між Польщею і Україною вибудуються добросусідські стосунки
Політолог Тарас Літковець переконаний, що Польща не висуває жодних претензій до німців за злочини Третього Рейху, бо Німеччина – сильний партнер.

У Польщі нагнітають "українську тему" (Бандера, ОУН-УПА, Волинська трагедія), але мовчать про злочини Третього рейху і не висувають жодних претензій до німців, бо набагато цікавіше "бити слабшого". Про це сказав Тарас Літковець 9 лютого в ефірі ток-шоу "Протилежний погляд LIVE", - пише ІА Конкурент.

Політолог каже, що на сьогодні політизація історії – метод ведення внутрішньої політики у Польщі. Польща не висуває претензій до Німеччини, так як до України, через те, що це потужна держава-сусід і сильний партнер.

"В Голокост кожен третій загинув на території Польщі. І крім того Польща майже завжди була нашим лобістом але тепер таким не є", - сказав Тарас Літковець.

Телеведучий Тарас Шкітер поцікавився чи можна дії Польщі сприймати як розплату на історичних теренах за лобізм України в Євросоюзі.

Однак Тарас Літковець думає, що це розплата. Він переконаний, що з часом між цими країнами вибудується прагматичні добросусідські стосунки і це не той випадок, коли треба говорити за братерство.




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Теги: Тарас Літковець
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