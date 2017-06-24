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«Привіт автодору!» Неподалік Луцьк бус злетів з траси та врізався в дерево. ФОТО

«Привіт автодору!» Неподалік Луцьк бус злетів з траси та врізався в дерево. ФОТО
Неподалік Луцька сталася аварія, під час якої мікроавтобус злетів з дороги та врізався у дерево.

Це трапилося 10 лютого зранку, - пише в Facebook користувач Sergiy Galagdin.

"З ранку їхав на Ківерці. До Дачного дорога нормальна. Починаючи з Дачного до Ківерець лід, тупо лід. Між Дачним і Жабкою бус почав мене обганяти на швидкості десь 60 км".

"Не впорався з керуванням. На фото наслідки роботи автодору. .... гроші платимо на утримання доріг. Чи вони тільки гроші вміють засвоювати. Слава богу люди живі".
«Привіт автодору!» Неподалік Луцьк бус злетів з траси та врізався в дерево. ФОТО
«Привіт автодору!» Неподалік Луцьк бус злетів з траси та врізався в дерево. ФОТО
«Привіт автодору!» Неподалік Луцьк бус злетів з траси та врізався в дерево. ФОТО
«Привіт автодору!» Неподалік Луцьк бус злетів з траси та врізався в дерево. ФОТО


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Теги: ДТП, Ківерці
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Коментарі 1
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"Привіт" не Автодору,а водятлу який вирішив йти на обгін на слизькій ділянці дороги.
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