«Привіт автодору!» Неподалік Луцьк бус злетів з траси та врізався в дерево. ФОТО
Сьогодні, 12:12
Неподалік Луцька сталася аварія, під час якої мікроавтобус злетів з дороги та врізався у дерево.
Це трапилося 10 лютого зранку, - пише в Facebook користувач Sergiy Galagdin.
"З ранку їхав на Ківерці. До Дачного дорога нормальна. Починаючи з Дачного до Ківерець лід, тупо лід. Між Дачним і Жабкою бус почав мене обганяти на швидкості десь 60 км".
"Не впорався з керуванням. На фото наслідки роботи автодору. .... гроші платимо на утримання доріг. Чи вони тільки гроші вміють засвоювати. Слава богу люди живі".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Це трапилося 10 лютого зранку, - пише в Facebook користувач Sergiy Galagdin.
"З ранку їхав на Ківерці. До Дачного дорога нормальна. Починаючи з Дачного до Ківерець лід, тупо лід. Між Дачним і Жабкою бус почав мене обганяти на швидкості десь 60 км".
"Не впорався з керуванням. На фото наслідки роботи автодору. .... гроші платимо на утримання доріг. Чи вони тільки гроші вміють засвоювати. Слава богу люди живі".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
"Привіт" не Автодору,а водятлу який вирішив йти на обгін на слизькій ділянці дороги.
Останні новини
«Привіт автодору!» Неподалік Луцьк бус злетів з траси та врізався в дерево. ФОТО
Сьогодні, 12:12
Як на Волині витягали з 2-метрової ями коня
Сьогодні, 12:08
На Волині мертвому зуброві відрізали голову. 18+
Сьогодні, 10:25
На Волині зник школяр. ФОТО
Сьогодні, 10:04