Українських миротворців виводять з Ліберії

Український 56 окремий вертолітний загін Місії ООН у Ліберії, який виконував завдання в цій африканській країні з січня 2004 року, повертається додому.Відповідно до резолюції Ради безпеки ООН у квітні цього року завершується дія Мандату Місії ООН у Ліберії, тому усі військові та поліцейські підрозділи будуть виведені з країни, - повідомили у Генштабі ЗСУ.24 січня 2018 року український екіпаж гелікоптера Мі-8 виконав крайній політ над містом Монровія. Так завершилась одна з найбільш довготривалих миротворчих місій Збройних Сил України. Майже чотирнадцять років вітчизняні авіатори забезпечували супроводження наземних колон, транспортні та пасажирські перевезення, проводили повітряне патрулювання кордонів, медичну евакуацію та пошуково-рятувальні операції.Українські ударні та військово-транспортні вертольоти завжди розцінювалися ООН, як важливий фактор мирного врегулювання та відновлення стабільності у Республіці Ліберія. На цьому неодноразово наголошували як військове так і політичне керівництво Місії ООН у цій країні.В 2004 році Україна направила до Ліберії 14 вертольотів – 6 Мі-24 та 8 Мі-8, а також 260 воїнів-миротворців. Пізніше чисельність загону збільшили до 301.В 2010 авіаційна група бойових гелікоптерів Мі-24 зі складу 56 окремого вертолітного загону була направлена до сусіднього Кот-д’Івуару, де після оголошення другого туру президентських виборів розгорілася внутрішньополітична криза. Після вводу у країну військ ООН ситуацію вдалося стабілізувати. Не останню роль в цьому відіграли й українські вертолітники.За наказом командувача Сил ООН в Кот-д’Івуарі пара наших Мі-24 нанесла повітряний удар по складам із системами залпового вогню, завдяки чому ця зброя не потрапила до рук повстанців. Це дозволили вберегти життя тисячам мирних мешканців. Також українські гелікоптери виконували бойове завдання по знищенню важкого озброєння та вогневих позицій повстанців на території військової бази Акведо, що у місті Абіджан.Значний внесок наш контингент зробив і у стабілізацію ситуації в самій Ліберії. У жовтні-листопаді 2011 в країні вирували пристрасті довкола парламентських та президентських виборів. Сили ООН були приведені до підвищеного ступеню бойової готовності. Український вертолітний загін розпочав патрулювання у небі столиці Республіки Монровія та вздовж ключових автошляхів. Це не дало змоги опозиції проводити масштабні антипрезидентські виступи і вона була змушена перевести свої дії в юридичну площину.Українські миротворці були єдиними, хто виконував у Ліберії пошуково-рятувальні завдання. Постійно один гелікоптер Мі-8 та рятувальна група перебувала у готовності оперативно вилетіти на виклик. Так, за час Місії наші військовослужбовці врятували шість місцевих мешканців.З поступовою стабілізацією ситуації у Ліберії відбувалося і скорочення українського контингенту. Відтак, 2018 року у Республіці залишилося всього три військово-транспортних вертольоти Мі-8 та 105 військовослужбовців.За 14 років миротворчої Місії відбулося 23 ротації нашого контингенту. За цей час екіпажі здійснили понад 55 тисяч вильотів, провівши в африканському небі майже 60 тисяч годин. Загалом, понад 5,5 тисяч військових пройшли службу у 56 окремому вертолітному загоні.