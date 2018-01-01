вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

11 лютого на Волині: гортаючи календар

11 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні святкують День народження депутат Луцької міської ради Олександр Волинець (на фото), член виконкому міськради Сергій Романчук та кандидат філологічних наук, доцент Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Олена Маланій.

Іменинники сьогоднішнього дня – Лаврентій, Гнат, Роман, Яків, Лука, Юліан, Герасим, Дмитро.

Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, бажаємо їм здоров’я, любові й достатку.

Цей день в міжнародному календарі позначений як Всесвітній день хворого. Він заснований на підтримку людей, які зіткнулись з різноманітними хворобами.

Метою цього дня є також привернення уваги громадськості до необхідності забезпечення кращого догляду за хворими і немічними, полегшення їх страждань.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: календар ВолиньPost, історія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Мерії запропонували альтернативу «Луцьким ринкам»
Маніпулюють та обманюють. Підприємець «розгромила» створення КП «Луцькі ринки»
Службове розслідування щодо Палиці: результати приховують від громади?
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
11 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Волині злетів з дороги фургон
10 лютий, 23:28
У луцькому «політесі» вручили дипломи магістрам. ФОТО
10 лютий, 22:44
У Луцьку спіймали 10 водіїв, що припаркувалися на місцях людей з інвалідністю
10 лютий, 22:04
Українських миротворців виводять з Ліберії
10 лютий, 20:33
Схожі новини
10 лютого на Волині: гортаючи календар 10 лютого на Волині: гортаючи календар
10 лютий, 00:00
9 лютого на Волині: гортаючи календар 9 лютого на Волині: гортаючи календар
09 лютий, 00:00
8 лютого на Волині: гортаючи календар 8 лютого на Волині: гортаючи календар
08 лютий, 00:00
7 лютого на Волині: гортаючи календар 7 лютого на Волині: гортаючи календар
07 лютий, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Мільйон гривень на закупи в ZARA. Як обманом розкручують луцький акаунт в Instagram
10 лютий, 09:14
 1
11 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
На Волині злетів з дороги фургон
10 лютий, 23:28
 0
У луцькому «політесі» вручили дипломи магістрам. ФОТО
10 лютий, 22:44
 0
У Луцьку спіймали 10 водіїв, що припаркувалися на місцях людей з інвалідністю
10 лютий, 22:04
 0
Медіа
відео
1/8