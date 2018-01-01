11 лютого на Волині: гортаючи календар

Сьогодні святкують День народження депутат Луцької міської ради(на фото), член виконкому міськрадита кандидат філологічних наук, доцент Східноєвропейського національного університету імені Лесі УкраїнкиІменинники сьогоднішнього дня – Лаврентій, Гнат, Роман, Яків, Лука, Юліан, Герасим, Дмитро.Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, бажаємо їм здоров’я, любові й достатку.Цей день в міжнародному календарі позначений як Всесвітній день хворого. Він заснований на підтримку людей, які зіткнулись з різноманітними хворобами.Метою цього дня є також привернення уваги громадськості до необхідності забезпечення кращого догляду за хворими і немічними, полегшення їх страждань.