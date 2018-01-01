11 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні святкують День народження депутат Луцької міської ради Олександр Волинець (на фото), член виконкому міськради Сергій Романчук та кандидат філологічних наук, доцент Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Олена Маланій.
Іменинники сьогоднішнього дня – Лаврентій, Гнат, Роман, Яків, Лука, Юліан, Герасим, Дмитро.
Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, бажаємо їм здоров’я, любові й достатку.
Цей день в міжнародному календарі позначений як Всесвітній день хворого. Він заснований на підтримку людей, які зіткнулись з різноманітними хворобами.
Метою цього дня є також привернення уваги громадськості до необхідності забезпечення кращого догляду за хворими і немічними, полегшення їх страждань.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Іменинники сьогоднішнього дня – Лаврентій, Гнат, Роман, Яків, Лука, Юліан, Герасим, Дмитро.
Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, бажаємо їм здоров’я, любові й достатку.
Цей день в міжнародному календарі позначений як Всесвітній день хворого. Він заснований на підтримку людей, які зіткнулись з різноманітними хворобами.
Метою цього дня є також привернення уваги громадськості до необхідності забезпечення кращого догляду за хворими і немічними, полегшення їх страждань.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
11 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Волині злетів з дороги фургон
10 лютий, 23:28
У луцькому «політесі» вручили дипломи магістрам. ФОТО
10 лютий, 22:44
Українських миротворців виводять з Ліберії
10 лютий, 20:33