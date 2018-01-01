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«Червоне і чорне». Незвичайна фотосесія луцького екстремала

«Червоне і чорне». Незвичайна фотосесія луцького екстремала
Луцький екстремал, який працює під псевдонімом Віталік Алладдін, знявся у фотосесії, в якій домінують червоний та чорний кольори.

"Фотографії з димом на закинутому заводі!... Сьогодні-завтра ще буде серія різних гарних фото!" - прокоментував він фото у Facebook.

Нагадаємо, раніше екстремал став героєм декількох відео, де він підкорював стіну багатоповерхівки, стіну Луцького замку, стрибав з мосту на вантажний вагон потяга та багато іншого.


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