«Червоне і чорне». Незвичайна фотосесія луцького екстремала





"Фотографії з димом на закинутому заводі!... Сьогодні-завтра ще буде серія різних гарних фото!" - прокоментував він фото у Facebook.



Нагадаємо, раніше екстремал став героєм декількох відео, де він підкорював





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький екстремал, який працює під псевдонімом Віталік Алладдін, знявся у фотосесії, в якій домінують червоний та чорний кольори."Фотографії з димом на закинутому заводі!... Сьогодні-завтра ще буде серія різних гарних фото!" - прокоментував він фото у Facebook.Нагадаємо, раніше екстремал став героєм декількох відео, де він підкорював стіну багатоповерхівки , стіну Луцького замку, стрибав з мосту на вантажний вагон потяга та багато іншого.

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