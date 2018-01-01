«Червоне і чорне». Незвичайна фотосесія луцького екстремала
10 лютий, 14:46
Луцький екстремал, який працює під псевдонімом Віталік Алладдін, знявся у фотосесії, в якій домінують червоний та чорний кольори.
"Фотографії з димом на закинутому заводі!... Сьогодні-завтра ще буде серія різних гарних фото!" - прокоментував він фото у Facebook.
Нагадаємо, раніше екстремал став героєм декількох відео, де він підкорював стіну багатоповерхівки, стіну Луцького замку, стрибав з мосту на вантажний вагон потяга та багато іншого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
"Фотографії з димом на закинутому заводі!... Сьогодні-завтра ще буде серія різних гарних фото!" - прокоментував він фото у Facebook.
Нагадаємо, раніше екстремал став героєм декількох відео, де він підкорював стіну багатоповерхівки, стіну Луцького замку, стрибав з мосту на вантажний вагон потяга та багато іншого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Біля Мертвого моря з'явилися тисячі воронок
10 лютий, 16:17
Знайшовся хлопець, який зник на Волині два дні тому
10 лютий, 15:06
«Червоне і чорне». Незвичайна фотосесія луцького екстремала
10 лютий, 14:46
В’ятрович: Декомунізація в Україні фактично завершена
10 лютий, 14:11