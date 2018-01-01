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У Києві вантажівка провалилася під асфальт

У Києві вантажівка провалилася під асфальт
У Києві на Голосіївському проспекті вантажівка з хлібом провалилася під асфальт, десятки будинків залишилися без водопостачання.

Про це повідомляє Новое Время з посиланням на dtp.kiev.ua.

Автомобіль Газель привіз хліб в один із магазинів. Однак раптово під ним став провалюватися асфальт, а сама вантажівка пішла під землю. В результаті інциденту було пошкоджено трубу, яка постачає холодну воду в навколишні будинки.

Машину витягли за допомогою крана, але прорив досі не ліквідовано. Десятки багатоповерхівок залишаються без води.

На місці працюють комунальні служби.

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