У Києві вантажівка провалилася під асфальт
10 лютий, 17:27
У Києві на Голосіївському проспекті вантажівка з хлібом провалилася під асфальт, десятки будинків залишилися без водопостачання.
Про це повідомляє Новое Время з посиланням на dtp.kiev.ua.
Автомобіль Газель привіз хліб в один із магазинів. Однак раптово під ним став провалюватися асфальт, а сама вантажівка пішла під землю. В результаті інциденту було пошкоджено трубу, яка постачає холодну воду в навколишні будинки.
Машину витягли за допомогою крана, але прорив досі не ліквідовано. Десятки багатоповерхівок залишаються без води.
На місці працюють комунальні служби.
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Про це повідомляє Новое Время з посиланням на dtp.kiev.ua.
Автомобіль Газель привіз хліб в один із магазинів. Однак раптово під ним став провалюватися асфальт, а сама вантажівка пішла під землю. В результаті інциденту було пошкоджено трубу, яка постачає холодну воду в навколишні будинки.
Машину витягли за допомогою крана, але прорив досі не ліквідовано. Десятки багатоповерхівок залишаються без води.
На місці працюють комунальні служби.
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