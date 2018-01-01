У Києві вантажівка провалилася під асфальт





Про це повідомляє



Автомобіль Газель привіз хліб в один із магазинів. Однак раптово під ним став провалюватися асфальт, а сама вантажівка пішла під землю. В результаті інциденту було пошкоджено трубу, яка постачає холодну воду в навколишні будинки.



Машину витягли за допомогою крана, але прорив досі не ліквідовано. Десятки багатоповерхівок залишаються без води.



На місці працюють комунальні служби.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві на Голосіївському проспекті вантажівка з хлібом провалилася під асфальт, десятки будинків залишилися без водопостачання.Про це повідомляє Новое Время з посиланням на dtp.kiev.ua.Автомобіль Газель привіз хліб в один із магазинів. Однак раптово під ним став провалюватися асфальт, а сама вантажівка пішла під землю. В результаті інциденту було пошкоджено трубу, яка постачає холодну воду в навколишні будинки.Машину витягли за допомогою крана, але прорив досі не ліквідовано. Десятки багатоповерхівок залишаються без води.На місці працюють комунальні служби.

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