У луцькому «політесі» вручили дипломи магістрам. ФОТО

У суботу, 10 лютого, у Волинському обласному музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка відбулося вручення дипломів випускникам-магістрам Луцького національного технічного університету.На урочистій церемонії були присутні ректор, проректори, декани, почесні гості, члени наглядової ради, професорсько-викладацький склад, співробітники факультетів, батьки та рідні випускників, слухачі та студенти.Захід розпочався з урочистого виходу на сцену ректорату університету.Ректорзі сцени звернувся з промовою:«Дорогі наші випускники та всі хто сьогодні розглядає з нами цю радість випуску наших магістрів! Для мене велика честь та гордість, що сьогодні ми можемо у стінах цього прекрасного залу вітати 551 випускника-магістра після їх успішного навчання».«Безумовно в стінах нашого університету, який на мою думку є успішним, та буде ще кращим, ви мали змогу в нелегкій, напруженій натхненній роботі здобути відповідні знання, котрі дозволять вам в найближчій перспективі зайняти певну нішу. Я вважаю, що ви зможете довести усім, що ви не тільки гідні патріоти нашої країни, а й прекрасні фахівці. Звісно, вам було нелегко навчатись, тому що університет зі статусом «національний» - це висока планка, складний навчальний процес та багато вимог», - сказав він.На закінчення він додав: «Вірте у себе та не забувайте, що ви унікальні, та активно рухайтесь вперед. Вдосконалюйте свої знання далі, усе залежить від вас, від вашого терпіння. Бажаю вам, щоб через певний період часу ви сказали, що дійсно досягли тієї вершини до якої мали мету дійти.»Також слово було надане випускнику ЛНТУ 2007 року, який тепер директор Волинського обласного центру зайнятості. В свою чергу він доповнив ректора та погодився, що головне - це віра в себе та йти до своєї мети.Під час дійства гостей розважав академічний камерний оркестр «Кантабіле» волинської філармонії, керівником якої є Товій Рівець.Кілька слів сказала голова студентської ради ЛНТУ. Також студрада підготувала для випускників цікаві сюрпризи, а саме: для них пролунала пісня, наприкінці якої з балкону у партер полетіло безліч надувних кульок із мотиваційними побажаннями студентам.До слова, серед 551 магістра - 9 студентів з Алжиру, Лівії та Конго.