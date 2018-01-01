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На Волині злетів з дороги фургон

На Волині злетів з дороги фургон
У Камені-Каширському через снігові замети з дороги злетів автомобіль.

Про це повідомляє Камінь-Каширський РВ УДСНС України у Волинській області.

9 лютого о 22:24 черговий караул на пожежному автомобілі підвищеної прохідності здійснив виїзд на вул. Олексіївка для відбуксирування легкового автофургону Fiat Doblo, який з'їхав з дороги у зв'язку з сніговими заметами.

Крім того, у той же день на пункт зв'язку частини поступило повідомлення, що горить електрична опора по вул. Воля у м. Камені-Каширському.

По прибуттю на місце події встановили, що відбулося коротке замикання без подальшого горіння.


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Теги: ДТП, аварія, замети
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