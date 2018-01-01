На Волині злетів з дороги фургон





Про це повідомляє



9 лютого о 22:24 черговий караул на пожежному автомобілі підвищеної прохідності здійснив виїзд на вул. Олексіївка для відбуксирування легкового автофургону Fiat Doblo, який з'їхав з дороги у зв'язку з сніговими заметами.



Крім того, у той же день на пункт зв'язку частини поступило повідомлення, що горить електрична опора по вул. Воля у м. Камені-Каширському.



По прибуттю на місце події встановили, що відбулося коротке замикання без подальшого горіння.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Камені-Каширському через снігові замети з дороги злетів автомобіль.Про це повідомляє Камінь-Каширський РВ УДСНС України у Волинській області.9 лютого о 22:24 черговий караул на пожежному автомобілі підвищеної прохідності здійснив виїзд на вул. Олексіївка для відбуксирування легкового автофургону Fiat Doblo, який з'їхав з дороги у зв'язку з сніговими заметами.Крім того, у той же день на пункт зв'язку частини поступило повідомлення, що горить електрична опора по вул. Воля у м. Камені-Каширському.По прибуттю на місце події встановили, що відбулося коротке замикання без подальшого горіння.

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