На Волині злетів з дороги фургон
10 лютий, 23:28
У Камені-Каширському через снігові замети з дороги злетів автомобіль.
Про це повідомляє Камінь-Каширський РВ УДСНС України у Волинській області.
9 лютого о 22:24 черговий караул на пожежному автомобілі підвищеної прохідності здійснив виїзд на вул. Олексіївка для відбуксирування легкового автофургону Fiat Doblo, який з'їхав з дороги у зв'язку з сніговими заметами.
Крім того, у той же день на пункт зв'язку частини поступило повідомлення, що горить електрична опора по вул. Воля у м. Камені-Каширському.
По прибуттю на місце події встановили, що відбулося коротке замикання без подальшого горіння.
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Про це повідомляє Камінь-Каширський РВ УДСНС України у Волинській області.
9 лютого о 22:24 черговий караул на пожежному автомобілі підвищеної прохідності здійснив виїзд на вул. Олексіївка для відбуксирування легкового автофургону Fiat Doblo, який з'їхав з дороги у зв'язку з сніговими заметами.
Крім того, у той же день на пункт зв'язку частини поступило повідомлення, що горить електрична опора по вул. Воля у м. Камені-Каширському.
По прибуттю на місце події встановили, що відбулося коротке замикання без подальшого горіння.
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