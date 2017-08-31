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Подряпана шия і спухле око: у Луцьку жінки побилися через дитину

Подряпана шия і спухле око: у Луцьку жінки побилися через дитину
У Луцьку горе-матір побилась з сестрою, яка доглядає за її шестирічним сином.

Інцидент трапився на вулиці Макарова, що в районі вулиці Ковельської, у п’ятницю, 9 лютого, близько 21:00, - повідомив власкор «Волинь24».

Виявилось, що у будинку на вулиці Макарова мешкає жінка разом з шестирічним сином своєї сестри.

Мама хлопчика, зі слів сестри, зловживає алкоголем, живе в поганих умовах, має борги і живе з чоловіком, якого син боїться. Тому вже рік малий живе з тіткою. Хоча і від неї було чутно спиртним.

Того вечора мама вирішила влаштувати скандал і забрати дитину. Тітка сестру на поріг не пустила і викликала поліцію.

Коли ж на місце приїхали члени громадського формування «Самооборона Волині», жінки вже бились на подвір’ї. В результаті у тітки дитини – подряпана шия та спухле око.

Активісти кажуть – хлопчик заляканий і йти до мами не хоче, розповідає, що його там ображають.

Обидві жінки заявляли, що напишуть заяви одна на одну, однак поліцію дочекалась лише тітка дитини.

Наразі хлопчик залишається у неї. Хоча і там – умови не найкращі. Жінка живе разом з мамою і двома братами у старому будинку. Обстановка бідна, але хлопчик принаймні ходить у дитсадок.

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Теги: побиття, конфлікт
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